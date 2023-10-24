7 порций еды всего за 8 евро? Это возможно!

Канал Tiktok @odav.lihtne.food делится полезными советами о том, как приготовить вкусную еду за меньшие деньги. В сотрудничестве с компанией Maxima была снята серия кулинарных видеороликов, в которых готовят блюда по бюджетным рецептам. Например, жаркое в духовке на четверых за 5 евро, блюдо с тефтелями на троих за 4 евро, а курица в духовке и куриный суп всего за 8 евро.

РЕЦЕПТ

7 порций за 8 евро = курица в духовке и куриный суп

Во-первых, отправляйтесь в Maxima, поскольку именно там вы найдете самые выгодные цены на рынке. В этом рецепте используются сухие ингредиенты марки Extra и бройлер для запекания в духовке Well Done по более выгодной цене. NB! Предложения меняются каждую неделю, поэтому следите за ними и планируйте свое меню так, чтобы оно было максимально бюджетным. Смотрите видеоролики @odav.lihtne.food о приготовлении еды.

Вам понадобится:

Фасоль сушеная Extraо, 1 кг (понадобится около половины упаковки)

Рис белый Extra, 1 кг (понадобится около половины упаковки)

1 бройлер для запекания в духовке

3 большие картофелины

2 моркови

1 лимон

1 большая луковица

немного крупы по желанию (около 1 горсти)

Замочите фасоль утром того же дня и оставьте на весь день, чтобы после работы можно было приступить к приготовлению. Приправьте курицу приправами и добавьте внутрь курицы несколько более крупных ломтиков лука и лимона. Готовьте курицу около 90 минут при температуре 180 градусов, используя функцию гриля. Теперь возьмите миску, высыпьте в нее рис и промойте водой. Затем отварить рис в соответствии с указанным на упаковке временем.