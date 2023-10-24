7 порций еды всего за 8 евро? Это возможно!
Продукты в Эстонии стали дороже, а расходы на питание составляют значительную часть наших ежемесячных расходов, поэтому люди стали более внимательными. Относитесь сознательно к своим финансам, принимайте разумные решения о покупке продуктов и экономьте деньги. Читайте подробнее о том, как приготовить 7 порций еды за 8 евро.
Канал Tiktok @odav.lihtne.food делится полезными советами о том, как приготовить вкусную еду за меньшие деньги. В сотрудничестве с компанией Maxima была снята серия кулинарных видеороликов, в которых готовят блюда по бюджетным рецептам. Например, жаркое в духовке на четверых за 5 евро, блюдо с тефтелями на троих за 4 евро, а курица в духовке и куриный суп всего за 8 евро.
РЕЦЕПТ
7 порций за 8 евро = курица в духовке и куриный суп
Во-первых, отправляйтесь в Maxima, поскольку именно там вы найдете самые выгодные цены на рынке. В этом рецепте используются сухие ингредиенты марки Extra и бройлер для запекания в духовке Well Done по более выгодной цене. NB! Предложения меняются каждую неделю, поэтому следите за ними и планируйте свое меню так, чтобы оно было максимально бюджетным. Смотрите видеоролики @odav.lihtne.food о приготовлении еды.
Вам понадобится:
Фасоль сушеная Extraо, 1 кг (понадобится около половины упаковки)
Рис белый Extra, 1 кг (понадобится около половины упаковки)
1 бройлер для запекания в духовке
3 большие картофелины
2 моркови
1 лимон
1 большая луковица
немного крупы по желанию (около 1 горсти)
Замочите фасоль утром того же дня и оставьте на весь день, чтобы после работы можно было приступить к приготовлению. Приправьте курицу приправами и добавьте внутрь курицы несколько более крупных ломтиков лука и лимона. Готовьте курицу около 90 минут при температуре 180 градусов, используя функцию гриля. Теперь возьмите миску, высыпьте в нее рис и промойте водой. Затем отварить рис в соответствии с указанным на упаковке временем.
Нарежьте лук, картофель и морковь. Поставьте кастрюлю на огонь, добавьте растительное масло, лук и морковь и жарьте до размягчения лука. Затем при желании добавьте немного крупы и наполовину заполните кастрюлю водой. Когда курица будет готова, отрежьте от нее ножки и грудку. Всего у нас получится 4 больших куска курицы. Положите оставшуюся курицу со скелетом в кастрюлю и добавьте куриный бульон, образовавшийся в жаровне. Добавьте по вкусу специи или пряные травы, которые есть у вас дома. Теперь добавьте нарезанный картофель. Варите суп до тех пор, пока ингредиенты не станут мягкими. Хорошо перемешайте, достаньте кости и проследите, чтобы на костях не осталось мяса. Теперь подайте рис, фасоль и курицу – всего должно получиться четыре порции. Затем подайте куриный суп, всего должно получиться три порции.
Вот так все просто! Планируя свое меню на неделю в соответствии с продуктами по кампании, вы получите существенный выигрыш в цене. Если для вас важно приобрести любимый продукты по более низкой цене, стоит выбрать для покупки повседневных продуктов питания магазин с более выгодными ценами. Maxima – идеальное место для покупок, поскольку каждую неделю действуют скидки на сотни товаров. Ознакомьтесь с предложениями этой недели ЗДЕСЬ. Кроме того, приложение Maxima позволяет делать покупки более быстро и удобно, также каждую неделю пользователей ждет 2-3 выгодных предложения. Покупая с помощью приложения, вы можете сами отсканировать продукты питания, положить покупки в пакет и оплатить их в кассе приложения, не стоя в очереди. Относитесь сознательно к своим финансам и экономьте на расходах на питание.