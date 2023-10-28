От каких духов сходила с ума леди Ди, каким никогда не изменяла Елизавета II, а чем душатся Кейт и Меган

Пожить райской жизнью в роскоши и богатстве мечтает каждая, но осуществить это не так уж и просто. Зато почувствовать себя королевой — легко! Для этого можно всего лишь пахнуть как она. И для этого вам не придется сильно тратиться. О том, какие ароматы выбирают те, для кого светские приемы и высшее общество — неотъемлемая часть жизни, читайте в нашем новом материале.

Грейс Келли

Например, Грейс Келли считала свои любимые духи „счастливым амулетом“. Без них она не появлялась ни на одном важном мероприятии. Тем самым фаворитом для нее стал Creed Fleurissimo, который она получила в день своей свадьбы от мужа. Каждый раз, выходя в люди, от нее веяло смесью фиалок, ирисов и туберозы. И, кстати, Жаклин Кеннеди тоже не могла без него жить.

Принцесса Диана любила духи французских домов Моды. Она с радостью тянулась к аромату свежего ландыша Diorissimo от бренда Dior или к соблазнительному Bluebell от Penhaligon с запахом лесных цветов.

Леди Ди также нравился аромат Quelques Fleurs, созданный Houbigant, который состоит из нот туберозы, жасмина, лилии и розы. Она носила его в день свадьбы — за ней летел шлейф засахаренных фруктов и лепестков, но не легкий и безмятежный, а аристократичный.

Хотя принц Гарри отмечает, что одним из любимых ароматов его матери был First by Van Cleef & Arpels. Герцог Сассекский как-то рассказывал: этот запах был настолько тесно связан с Дианой, что спустя годы он вдыхает его, чтобы вернуть воспоминания о ней.

Королева Елизавета II

Королева Елизавета II тоже выделяла для себя фаворитов. Практически на протяжении всей своей жизни она отдавала предпочтение нежным White Rose от Floris, история которых начинается с 1800 года. Композиция аромата содержит белые розы, ирисы, фиалки, жасмин, амбру, мускус и гвоздику. А как известно, последние цветы она любила особенно.