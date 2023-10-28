От каких духов сходила с ума леди Ди, каким никогда не изменяла Елизавета II, а чем душатся Кейт и Меган(1)
Правильно подобранный аромат придает женщине сексуальности и уверенности в себе. Королевские особы, которые любят благородные ароматы, знают это как нельзя лучше, пишет Woman.
Пожить райской жизнью в роскоши и богатстве мечтает каждая, но осуществить это не так уж и просто. Зато почувствовать себя королевой — легко! Для этого можно всего лишь пахнуть как она. И для этого вам не придется сильно тратиться. О том, какие ароматы выбирают те, для кого светские приемы и высшее общество — неотъемлемая часть жизни, читайте в нашем новом материале.
Грейс Келли
Например, Грейс Келли считала свои любимые духи „счастливым амулетом“. Без них она не появлялась ни на одном важном мероприятии. Тем самым фаворитом для нее стал Creed Fleurissimo, который она получила в день своей свадьбы от мужа. Каждый раз, выходя в люди, от нее веяло смесью фиалок, ирисов и туберозы. И, кстати, Жаклин Кеннеди тоже не могла без него жить.
Принцесса Диана любила духи французских домов Моды. Она с радостью тянулась к аромату свежего ландыша Diorissimo от бренда Dior или к соблазнительному Bluebell от Penhaligon с запахом лесных цветов.
Леди Ди также нравился аромат Quelques Fleurs, созданный Houbigant, который состоит из нот туберозы, жасмина, лилии и розы. Она носила его в день свадьбы — за ней летел шлейф засахаренных фруктов и лепестков, но не легкий и безмятежный, а аристократичный.
Хотя принц Гарри отмечает, что одним из любимых ароматов его матери был First by Van Cleef & Arpels. Герцог Сассекский как-то рассказывал: этот запах был настолько тесно связан с Дианой, что спустя годы он вдыхает его, чтобы вернуть воспоминания о ней.
Королева Елизавета II
Королева Елизавета II тоже выделяла для себя фаворитов. Практически на протяжении всей своей жизни она отдавала предпочтение нежным White Rose от Floris, история которых начинается с 1800 года. Композиция аромата содержит белые розы, ирисы, фиалки, жасмин, амбру, мускус и гвоздику. А как известно, последние цветы она любила особенно.
А вот особое отношение к мировой классике Chanel №5 у нее появилась в 1955-м. Тогда начальник штаба принца Филиппа подарил их королеве на день рождения. И с тех пор она не могла с ними расстаться.
Кейт Миддлтон уважает вкус принцессы Дианы и покойной Елизаветы, однако аромат у нее свой. Британский парфюмерный Дом Illuminum создал особый запах White Gardenia Petals с солирующей нотой гардении, который впоследствии сочетается с жасмином, листом черной смородины, амброй и иланг-илангом — чистый, воздушный и с кремовым „послевкусием“.
Еще один аромат Кейт вы можете встретить и у себя на полке — она поклонница одеколона Orange Blossom от Jo Malone London, который представляет собой теплый и яркий цветочный аромат. Он настолько сильно запал в душу принцессе Уэльской, что на свадьбе так звучали все свечи, сопровождающие ее к алтарю.
Меган Маркл не любит ароматы ванильных зефирок или цветочного сада. Для свадьбы она предпочла индивидуальный аромат от Floris, а вот в повседневной жизни обожает знаменитый Wood Sage&Sea Salt от Jo Malone — древесный, с прохладными нотами соли и моря, с цитрусовыми отголосками. А вот „зацепила“ Гарри она другим сочетанием этого же бренда. Дело в том, что Wild Bluebell очень похожи на любимые духи королевы сердец. Поэтому на первом свидании принц сразу же почувствовал от Маркл родные нотки.
Принцесса Анна
У принцессы Анны особый вкус, когда дело касается ароматов. На протяжении многих лет она оставалась верной только одному: Calèche by Hermès. Он был создан в 1961 году и является первым из дома моды. Теплый и чувственный запах дерева, цветов, с верхними нотами лимона, цветка апельсина и мандарина способен каждую женщину сделать неповторимой.
Королева Летиция
Королева Летиция предпочитает Du Soir от Sisley, сочетающий в себе свежие цитрусовые и цветочные акценты со сложными нотами. Этот элегантный аромат соблазняет можжевельником, пачули, перцем, ирисом, французским лабданумом, жасмином, ландышем, мускусом и амброй. Духи теплые, сексуальные и интригующие.
Принцесса Маргарет
Говорят, несколько десятилетий, начиная с конца 1970-х годов, принцесса Маргарет носила исключительно Оскар Де Ла Рента. Созданный в 1977 году, основополагающий парфюм известного бренда имеет яркую цветочную ноту. Он представляет собой смесь лаванды, розмарина и гвоздики с сочетанием апельсинового цветка, персика и гардении.
Принцесса Шарлен
Княгиня Шарлен начала использовать Extraordinaire Camelia 209 во время своей помолвки и с тех пор, несмотря на разочарования в браке, стала большой поклонницей. В аромате скрываются слабые стороны каждой женщины, преподанные в совершенно ином качестве. Парфюм относится к группе восточно-цветочных ароматов и способен подчеркивать каждую сторону характера женщины — сделать женщину королевой. За это отвечают мотивы камелии, мускуса, чая, виргинского кедра, розового мадагаскарского перца, ванили и зеленого кардамона.