5 популярных напитков, от которых все незаметно набирают вес

Кофе с молоком

Сам по себе кофе калорий содержит немного, но только если вы предпочитаете черный и без сахара. Чем больше добавок, тем больше угроз для фигуры. Так, в 100 мл молока, если вы пьете, например, капучино, около 55 ккал, добавим сюда стандартные две чайные ложки сахара — это еще 60. А если пить несколько чашек в день, да еще и с сиропом или маршмеллоу, любая диета окажется под угрозой.

Соки

Для начала заметим, что на полках магазинов множество нектаров, которые содержат сахар. И хотя производители этого не скрывают, для большинства все, что похоже на сок, кажется натуральным и полезным. Специалисты уверены, что лучше съесть цельный фрукт (с полезной клетчаткой), чем выпить стакан сока, пускай даже свежевыжатого. Что касается версии из пакета, пользы в таких напитках минимум. Стакан сока даже без добавления сахара содержит около 90–100 ккал.

Морсы и компоты

Казалось бы, вода да ягоды, что может быть полезнее? Но, во-первых, редкий морс или компот обходится без сахара, а во-вторых, калорий в ягодах и фруктах хватает и без подсластителей. Так, компот из сухофруктов содержит ориентировочно 60 ккал в 100 мл, а брусничный морс — примерно 45 ккал. Соответственно, в стандартном стакане в два раза больше.

Алкоголь

А вы знали, что коньяк содержит целых 239 ккал на 100 мл напитка? Едва ли вы употребляете его в таких количествах, но и в вермуте, к примеру, калорий немало: 235 на 100 мл. В том же количестве сухого вина около 66 ккал, а пива — 45 ккал. Не призываем налегать на последнее, полезнее от алкоголя отказаться совсем. Но если все-таки употребляете, не забывайте учитывать выпивку в плане питания.

Молоко

Если высокая калорийность сладкого молочного коктейля не вызывает сомнений у большинства потребителей, то привычка завтракать мюсли с молоком (ровно как и йогуртом), к тому же с добавлением ложечки меда, может сыграть с фигурой злую шутку. Такой прием пищи только кажется легким, общее количество калорий можно подсчитать с помощью информации на этикетках.