За кулисами суперкухни Maxima – каждый день почти 7000 килограммов салатов, закусок и тортов c домашним вкусом
Если не учитывать значительный рост приготовления еды дома из-за пандемии коронавируса, то с каждым годом растет количество людей, которые предпочитают покупать готовую еду или полуфабрикаты в домашнем магазине – будь то салаты, выпечка и кондитерские изделия, маринованное мясо и т. д. А как готовят выставленную на прилавках магазина еду с домашним вкусом, которую можно взять на обед в офис или поставить на стол после долгого рабочего дня – чтобы ответить на этот вопрос мы раскроем секреты закулисья Maxima Meistrite Kvaliteet.
Поскольку Maxima стремится предлагать покупателям продукцию кухни Meistrite Kvaliteet на любой вкус, которая подойдет, чтобы организовать семейный стол на каждый день и в праздник, то для этого более 200 человек ежедневно работают на 12 различных кухнях, говорит Кристина Мустонен, генеральный директор Maxima Eesti.
„Например, у нас можно найти более 250 различных вкусных горячих и холодных блюд: от разных салатов до пюре, плова и всевозможных бутербродов. А также сотни кондитерских изделий: различные торты, мини-пирожные и открытые пироги“, – рассказывает Кристина Мустонен. „При производстве всей нашей продукции мы внимательно следим за вкусовыми предпочтениями жителей Эстонии, а также за их развитием и спросом на новые вкусы – так, в дополнение к картофельному салату и винегрету в наше традиционное меню были добавлены суши и поке-боулы“.
Мы следим за вкусовыми предпочтениями жителей Эстонии, а также за их развитием и спросом на новые вкусы.
Выйдите из вечернего порочного круга „макароны с фаршем“
По словам генерального директора Maxima, потребность в готовых блюдах растет с каждым годом, и по очень простой причине. „Традиционно жители Эстонии любят готовить еду дома, но при сегодняшнем темпе жизни время от времени все же возникают ситуации, когда продолжительность рабочих дней и детские тренировки/кружки по интересам оставляют время только для того, чтобы приготовить дома комбинацию в стиле „макароны с фаршем“. В то же время нам не хочется есть это, пусть и очень вкусное, блюдо каждый день, поэтому в магазине мы частенько обращаем внимание на прилавок с готовыми блюдами“, – отметила Кристина Мустонен.
Объемы приготовления еды хорошо иллюстрируют некоторые цифры за прошлый год, например:
Всего было произведено 2 053 591 единица упакованного салата – в среднем по 1,6 коробке салата на каждого жителя Эстонии.
564 195 коробок различных готовых продуктов – почти 1550 коробок в день
172 210 различных тортов – каждая четвертая семья в Эстонии хотя бы раз в год купила торт Meistrite Kvaliteet
В среднем за месяц было приготовлено 205 тонн готовой еды, что составляет примерно 7000 килограммов за месяц и 2460 тонн еды за год.
Местный вкус из местного сырья
Учитывая, что более 80 магазинов Maxima по всей Эстонии ежедневно посещают 140 000 человек, объемы покупки готовой еды и полуфабрикатов, например, маринованных мясных продуктов, также значительны. Так, ежемесячно на кухнях Meistrite Kvaliteet, которых в Эстонии насчитывается 12, производится более 120 тонн кулинарных, 50 тонн кондитерских и 45 тонн мясных изделий.
За вкусом и качеством Meistrite Kvaliteet стоит большая команда, в которой большую роль играют шеф-повар Рауно Саар и поддерживающие его сотрудники. Основное внимание, конечно, уделяется вкусу еды, но в равной степени – качеству и безопасности пищевых продуктов.
„Жители Эстонии – как наши клиенты, так и все мы, кто работает на кухне Meistrite Kvaliteet, – очень ценят местное сырье, потому что мы доверяем эстонской пище и ее качеству. Поэтому во многих наших основных готовых блюдах используется преимущественно отечественное сырье – картофель и морковь в наших салатах выращены в Эстонии, молочные продукты, например, майонез также произведены в нашей стране“, – пояснил шеф-повар Maxima Eesti. „В наших кондитерских изделиях мы также по возможности используем местные ягоды и фрукты“.
Во многих наших готовых блюдах используется преимущественно отечественное сырье – картофель и морковь в наших салатах выращены в Эстонии, молочные продукты, также произведены в нашей стране.
По словам Рауно Саара, у Maxima налажено хорошее сотрудничество с эстонскими производителями мясных продуктов. „Свежие куски баранины на наших прилавках поставляются из Мухумаа. Вся свежая свинина поступает с ферм Frank Kutter, где свиньи выращиваются на месте, а их корм на 100 процентов состоит из отечественного зерна, выращенного на Сааремаа“, – рассказал Саар.
От мастера тоже требуется художественной вкус
Существует расхожая фраза, что едят не только ртом, но и глазами. Именно над этим каждый день работают дизайнеры упаковки для продуктов питания, чтобы привлекать внимание покупателей. Не менее важен внешний вид готового изделия.
„Я бы сказала без всякого преувеличения, что работа на кухнях Meistrite Kvaliteet и за прилавками готовой еды Maxima требует определенного художественного вкуса. Начиная с нарезки кусков мяса до выкладки всех продуктов, расположения мяса, салатов, тортов и всего остального так, чтобы они „разговаривали“ с покупателем“, – говорит Кристина Мустонен, генеральный директор компании Maxima, описывая дополнительные задачи работников магазина, о которых на первый взгляд и не подумаешь.„Выкладка продуктов Meistrite Kvaliteet также требует определенного художественного вкуса“.
Кристина Мустонен, генеральный директор Maxima Eesti
Выкладка продуктов Meistrite Kvaliteet также требует определенного художественного вкуса.