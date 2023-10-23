За кулисами суперкухни Maxima – каждый день почти 7000 килограммов салатов, закусок и тортов c домашним вкусом

Поскольку Maxima стремится предлагать покупателям продукцию кухни Meistrite Kvaliteet на любой вкус, которая подойдет, чтобы организовать семейный стол на каждый день и в праздник, то для этого более 200 человек ежедневно работают на 12 различных кухнях, говорит Кристина Мустонен, генеральный директор Maxima Eesti.

„Например, у нас можно найти более 250 различных вкусных горячих и холодных блюд: от разных салатов до пюре, плова и всевозможных бутербродов. А также сотни кондитерских изделий: различные торты, мини-пирожные и открытые пироги“, – рассказывает Кристина Мустонен. „При производстве всей нашей продукции мы внимательно следим за вкусовыми предпочтениями жителей Эстонии, а также за их развитием и спросом на новые вкусы – так, в дополнение к картофельному салату и винегрету в наше традиционное меню были добавлены суши и поке-боулы“.

Мы следим за вкусовыми предпочтениями жителей Эстонии, а также за их развитием и спросом на новые вкусы. Кристина Мустонен, генеральный директор Maxima Eesti

Выйдите из вечернего порочного круга „макароны с фаршем“

По словам генерального директора Maxima, потребность в готовых блюдах растет с каждым годом, и по очень простой причине. „Традиционно жители Эстонии любят готовить еду дома, но при сегодняшнем темпе жизни время от времени все же возникают ситуации, когда продолжительность рабочих дней и детские тренировки/кружки по интересам оставляют время только для того, чтобы приготовить дома комбинацию в стиле „макароны с фаршем“. В то же время нам не хочется есть это, пусть и очень вкусное, блюдо каждый день, поэтому в магазине мы частенько обращаем внимание на прилавок с готовыми блюдами“, – отметила Кристина Мустонен.

Объемы приготовления еды хорошо иллюстрируют некоторые цифры за прошлый год, например: