„В сексе нет интриги“: психологи выяснили, почему зумерам неинтересна интимная жизнь

Психолог Катерина Молния делится своим мнением на этот счет: „Учитывая, что стрессов становиться все больше и больше, безопасней просто поиграть в понятный компьютер в любимом цифровом мире, чем с таким непонятным и плохо изведанным „женским телом“. Эксперт считает, что задуматься над отсутствием интереса к межполовым отношениям стоит не только родителям, но и самому зумеру, который лишает себя драгоценного опыта.

Откуда же взять дополнительные часы в сутках в таком случае? Многие зумеры решают эту проблему в соцсетях, однако до реальных отношений редко доходит. Рената продолжает: „Общение стало антисексуальным отчасти потому, что большую часть своей жизни зумеры проводят в смартфонах. Интернет дарит иллюзию близости — и тем самым мешает наладить по-настоящему доверительную связь“.

Сексолог Рената Бахтеева говорит: „Родители стараются дольше не отпускать из дома своих чад, больше контролируют и принимают за них решения. Когда у зумера каждая секунда расписана между учебой и общественной работой, повышающей шансы на поступление, на отношения не остается ни времени, ни сил“. Как рассказывает эксперт, ее клиенты сами признаются в том, что найти время даже на простое общение с противоположным полом сейчас трудно, если ты активный молодой человек с учебой, работой и увлечениями.

Если родители современных молодых людей стремились успеть в этой жизни все — построить карьеру, как можно быстрее создать семью и, в целом, прожить максимальное количество событий, то зумеры уже совершенно не разделяют этих представлений. Сегодня у человека есть невероятное количество способов и средств для поддержания комфортного уровня жизни, да еще и сами родители способствуют тому, что ребенок остается ребенком как можно дольше.

Родители этих молодых людей бьют тревогу, так как, по статистике, именно зумеры чаще других затягивают процесс создания семьи, а кто-то в целом избегает любых отношений с противоположным полом. Вместе с экспертами мы решили выяснить, почему современная молодежь настолько равнодушна к сексу и стоит ли мамам и папам переживать из-за этого момента в жизни их ребенка.

„Поколение Z сейчас находится в возрасте сексуальной молодости. Время приобретения бесценного навыка от ’как продлить половой акт“ до „как довести партнера до оргазма“ и вообще понять, кто же тебе действительно нужен, какой партнер тебе подходит“, — говорит Катерина.

Больше не запретный плод

Помимо отсутствия времени, у зумеров есть еще несколько причин, по которым секс уходит на второй, а то и десятый план. Сексолог Алина Белова поясняет: „Раньше тема секса была окутана тайнами, догадками, секретами, и это вызывало еще больший интерес. Сегодня о половом воспитании говорят везде, все доступно, подробно, насыщенно и без интриги“. Молодому человеку может быть просто не так уж интересно вовлекаться в процесс, который заочно ему уже знаком, причем, не факт, что с позитивной стороны. Возьмем, к примеру, рассказы друзей — пусть часто они и преувеличены в негативную сторону, однако этого достаточно, чтобы отбить даже первоначальное желание. К ужасу многих родителей Алина подтверждает их опасения: „Многие зумеры предпочитают легкий флирт в сети живым отношениям и не спешат строить качественную долгую связь с партнером“.

Завышенные ожидания

И еще одна популярная причина отсутствия секса в жизни современной молодежи — завышенные ожидания от интимного контакта. Рената Бахтеева делится мнением о том, что „вылизанная“ картинка в фильмах крайне негативно сказывается на сексуальной сфере: „Стеснение, комплексы и неоправданные ожидания — плохие помощники в интимной жизни. Разочарование неизбежно“. Страх может настолько захватить молодого человека, что он просто откажется от близости, лишь бы не впадать в новый виток тревожности.

Стоит ли переживать из-за отсутствия секса

На уровне психики отсутствие интимных контактов может нанести вред только в том случае, если самого зумера гнетет эта тема и он начинает чувствовать себя некомфортно в компании более опытных сверстников. „Застрять тут можно надолго, а даже зуммер, увы, вечно-молодым не будет. Да и дальше-то этот барьер окажется просто Великой Китайской стеной…“, — говорит Катерина Молния.

Однако в успокоение более старшему поколению и их детям можно сказать одно — важно понять, что нужно самому молодому человеку, а не идти на поводу у окружения, которое всегда пытается навязать свои представления о жизни. Вот, что говорит Алина Белова: „Зумерам не нужно самоутверждаться за счет количества, они более рационально подходят к отношениям. И это круто, когда есть такое понимание себя, своего времени, принятия и ответственности. Как правило, это ведет к отношениям, где люди считаются с мнением друг друга, чувствами друг друга и умеют любить“.