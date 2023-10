Названы простые напитки для похудения

Бест также упомянула протеиновые коктейли, помогающие нарастить мышечную массу и получить необходимое для организма во время похудения количество волокон и естественных питательных веществ. Одна из нетрадиционных позиций – яблочный уксус. Пусть это и не совсем напиток, однако медик настаивает на его пользе, ведь он помогает контролировать уровень сахара в крови. Яблочный уксус можно добавлять в салаты или пить перед приемом пищи, добавив одну чайную ложку в стакан воды, пишет портал Eat This, Not That!