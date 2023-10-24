Отсрочить старость. 5 популярных операций, к которым успешно прибегают звезды

Вместе с доктором медицинских наук, профессором Тиграном Алексаняном, решили разобраться, с помощью каких операций можно отсрочить старость.

Ринопластика

Коррекция носа - одна из самых популярных операций в мире. Это не удивительно: новый образ способен избавить от комплексов и изменить качество жизни.

„Но коррекция носа также проводится и с целью омоложения. Возрастные изменения, как правило, характерны впалым, более вытянутым лицом, из-за чего нос проявляется сильнее – теряется эстетика молодости и отражение в зеркале перестает радовать. У многих также возможно опущение кончика или даже его загиб. Все это можно исправить с помощью ринопластики. Но важно внимательно подобрать методику проведения операции – например, закрытый способ гарантирует более мягкий и деликатный подход без рубцов, с минимальными отеками и гематомами“, - говорит доктор.

Среди знаменитостей удачной anti-age ринопластикой может похвастаться Гвен Стефани. Певица стала выглядеть гораздо свежее и моложе, после того как нос слегка уменьшился и стал более структурным.

Операция может проводиться как самостоятельно, так и в комплексе с другими вмешательствами для достижения большего эффекта. Как правило, ринопластику сочетают с блефаропластикой, эндоскопическим лифтингом, липофилингом.

Блефаропластика

Каким бы тщательным не был уход за зоной глаз, возраст здесь проявляется гораздо быстрее. И на это, конечно, очень влияет современный образ жизни. Глаза рано „встречаются“ с синяками, мешками, заломами и отечностью. Может портить внешний вид и нависшее веко – оно может быть таким от природы. С помощью блефаропластики можно достичь яркого омолаживающего эффекта, операция также прекрасно комбинируется с другими вмешательствами, например, броулифтингом.

Удачным примером среди знаменитостей можно считать блефаропластику Шарлиз Терон. Врачу удалось замедлить течение времени, сделать взгляд более распахнутым и избавить актрису от нависшего века.

Эндоскопический лифтинг