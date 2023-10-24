Проктолог объяснила правила безопасного анального секса

Тема анального секса остается неудобной и мало освещаемой. Но анальный секс существует — это стоит признать. Понятия нормы или приемлемости субъективны, каждый делает выбор сам и несет за него ответственность. Задача врача — рассказать о возможных последствиях и помочь пациенту.

Физиологически прямая кишка не предусмотрена для полового акта. Анальный сфинктер отвечает за функцию удержания кала и газов. Запирательный аппарат представлен наружным и внутренним сфинктером.

При анальном сексе в любом случае происходит травматизация. Если это лишь единичные волокна наружного сфинктера, это не скажется на его функциях. Более глубокие повреждения, вызванные неосторожными движениями или насильственными действиями, могут привести к недостаточности анального сфинктера.

Слизистая прямой кишки отличается от слизистой влагалища. В прямой кишке не вырабатывается смазка, она легко травмируется, что является причиной возникновения трещин и язв. Для снижения риска травматизации используются лубриканты.

Безопасными являются нейтральные, на водной основе. Если в смазке есть ароматизаторы или стимулирующие добавки, может возникнуть воспаление слизистой прямой кишки и анального канала. А при наличии лидокаина, то есть если вы приобрели смазку с обезболивающим эффектом, снижается чувствительность к боли, из-за чего возрастает риск травмы.

Для профилактики ИППП, а также урогенитальных инфекций целесообразно использование барьерных средств защиты — презервативов.

Если после анального секса появились боль, зуд, выделение крови, слизи из прямой кишки — это повод для незамедлительного обращения к проктологу.