10 лучших техник мастурбации для мужчин и женщин(6)
„Леди“ рассказывает, что можно сделать, чтобы превратить соло-секс в яркую и приятную практику. Бонус – ни одного упоминания о волосатых ладонях и риске ослепнуть.
Умение заниматься сексом с самим собой – важный скилл в интимной жизни. Ведь чаще всего мы прибегаем к мастурбации в поисках разрядки, когда не получаем ее в обычном сексе или ищем банального способа сбросить напряжение.
Соблюдение гигиены
С удовольствием напоминаем о золотых правилах мастурбации.
Ваши руки должны быть чистыми. Потратьте минуту на то, чтобы ополоснуть их теплой водой и мягким мылом. Не используйте спиртовые антисептики и салфетки, это может негативно сказаться на слизистой реакцией в виде сухости и раздражения.
Позаботьтесь о маникюре. Заусенцем или сломанным ногтем можно повредить нежную кожу влагалища. Это, во-первых, неприятно, а во-вторых, грозит попаданием в рану инфекции со всеми последующими вытекающими.
Секс-игрушки тоже нуждаются в уходе. Храните девайсы в специальных мешочках из ткани, не оставляющей ворсинок, и мойте после каждого использования специальным средством или мылом без отдушек. Используйте подходящий лубрикант, например, средства на водной основе совместимы с любым типом материалов для секс-девайсов.
Не ленитесь принять душ после соло-секса. Мы знаем, как сильно бывает лень двигаться после классного оргазма, но также знаем, что влажная и теплая среда, свойственная влагалищу после секса, – это райское место для жизнедеятельности бактерий и микробов. Даже простое сочетание похода в туалет и подмывания после мастурбации убережет вас от раздражения и воспалений.
Забыть о доисторических мифах
Вроде тех, что мастурбация растрачивает женскую и мужскую энергию или вызывает зависимость хуже наркотической. Да, существуют случаи, когда люди действительно становятся зависимы от самоудовлетворения – они не контролируют собственное желание, не получают удовольствия от секса с другими людьми, заменяют мастурбацией любую активность, приводящую к выработке дофамина. Но в большинстве случаев желание мастурбировать носит здоровый характер и служит выражением активности либидо.
Не стоит забивать голову мыслями о вреде мастурбации, вместо этого подумайте о том, как много хорошего она может привнести в вашу сексуальную историю.
Исследовать тело
Мастурбация – один из самых действенных способов сексуального самопознания. Как правило, мы мастурбируем, оставаясь наедине с собой – это позволяет нам расслабиться, исключить беспокойство относительно ощущений партнера и собственного внешнего вида. А значит, остаётся гораздо больше времени на заботу о собственном удовольствии.
Изучение своего тела, поиск эрогенных зон и эффективных техник стимуляции – это ключ к удовольствию в партнерском сексе тоже. Ведь только зная, как доставить наслаждение себе самой, мы можем поделиться этим с партнёром, выводя близость на новый уровень взаимного удовольствия. Кстати, об этом…
Показать партнеру
Селф-секс не всегда подразумевает уединение. Вы можете превратить мастурбацию в горячую игру, лаская с партнером каждый сам себя вместо классической прелюдии. Так вы сможете продемонстрировать партнеру „рабочие“ техники и заодно посмотреть, какую стимуляцию он предпочитает для себя.
Кстати, вовсе не обязательно с этого начинать. Мы привыкли думать, что по-настоящему хороший секс рождается в слиянии тел, но что мешает начать с классического секса и завершить его обоюдным оргазмом во время совместной мастурбации?
Техники мастурбации для женщин
V – значит Вендетта
Прижмите указательный палец к среднему, а безымянный – к мизинцу. Расположите ладонь на вульве так, чтобы каждая пара пальцев располагалась по бокам от клитора. Ласкайте его, прижимая половые губы с двух сторон. Это очень деликатная, и в то же время интенсивная стимуляция для обладательниц высокой чувствительности.
Иди сюда
Одна из самых популярных техник для стимуляции передней стенки влагалища. Введите во влагалище средний и безымянный пальцы, двигайте ими, имитируя подзывающее движение. Если накрыть ладонью клитор, это создаст дополнительное трение – так вы подключите к стимуляции большее число чувствительных зон.
Одна третья
Для выполнения этой техники попробуйте ласкать себя разным количеством пальцев. Зафиксируйте кисть в одном положении, пальцы скользят внутри по траектории вперед-назад, имитируя проникновение полового члена. Такая стимуляция позволит эффективно воздействовать на самую чувствительную часть влагалища – его преддверие и первую треть.
Больше-меньше
Поиграйте с интенсивностью. Ласкать клитор можно как кончиками пальцев, так и всей ладонью, круговыми движениями или продвигаясь вверх-вниз. Можно надавливать, а можно действовать нежно. Совмещать ласки клитора и проникновение или переключаться между этими опциями, чтобы подразнить себя.
Раббинг
Это практика, при которой оргазм можно получить при помощи трения гениталиями о различные поверхности. Например, оседлайте подушку, зажав ее между бедрами и совершая характерные движения, как в позе наездницы.
Техники мастурбации для мужчин
Эджинг
Используйте ту технику мастурбации, к которой привыкли, но останавливайтесь каждый раз, когда чувствуете, что оргазм вот-вот наступит, подходите к самому краю. Повторите цикл 3-4 раза. Осторожно: оргазм, который вы в конце концов испытаете, может стать одним из самых ярких в вашей жизни.
В перчатках
Техника для тех, кто постоянно находится в поиске новых ощущений. Наденьте перчатки из латекса или нитрила, используйте смазку на водной основе, чтобы достичь наиболее гладкого скольжения. Наслаждайтесь.
Подключите яички
Мошонка – это та часть тела, которую во время ласк часто игнорируют не только женщины, но и сами мужчины. Ее можно оттягивать, аккуратно сжимать ладонью, перекатывать тестикулы. Такие ласки усилят кровообращение в паховой области, что увеличит общее наслаждение.
С подушкой между ног
Лягте на бок, зажмите подушку между бедрами так, чтобы ощущать давление на одну из самых чувствительных и недооцененных во время соло-ласк областей – перинеум – зону между анусом и мошонкой. Такое давление будет обеспечивать непрямой массаж простаты, что усилит ощущение от мастурбации, а также ускорит наступление оргазма.
С помощью головки душа
Вы не ослышались, ласками с помощью струи воды могут наслаждаться не только девушки. Меняйте напор, температуру и область воздействия, чтобы получить максимум удовольствия. Ощущения будут разными на стволе члена, головке, в районе уздечки и мошонки. Достичь оргазма таким способом получится у единиц, так что, когда достигните высокого уровня возбуждения, смело подключайте руки.
Не злоупотреблять порнографией
Нет никакой проблемы в том, чтобы подстегнуть возбуждение и полет собственной фантазии фильмами для взрослых. В конце концов, из порно многое можно подчерпнуть: например, взять на заметку новые позиции или изучить собственные кинки (от англ. kinky – развратный) – сексуальные метки, возбуждающие элементы.
Но если замечаете, что без сопровождения порнороликов путь к оргазму становится в несколько раз длиннее или вовсе оказывается отрезан, это повод задуматься о том, чтобы сократить потребление порно. Оно действительно может стать „крючком“ для механизма возбуждения, без которого полноценная разрядка, как физическая, так и психологическая, перестанет быть возможной.
Если вашему желанию все же нужен некий допинг, разнообразьте пищу для либидо. „Завестись“ помогут также эротические рассказы, ASMR-аудио, фантазии или воспоминания об уже пережитом сексуальном опыте.
Учиться новому
Мозг – нейропластичный орган. Это значит, что путем наращивания и укрепления нейронных связей, мы можем управлять собственным удовольствием. Например, переключить центр возбуждения с головки клитора на переднюю стенку влагалища, чтобы получать оргазм посредством пенетрации.
Такая техника, уже известная женщинам всего мира благодаря секс-терапевту Хелен Каплан, получила название „Мост“. Ее ключевой смысл в том, чтобы постепенно подключать к клиторальной стимуляции, посредством которой абсолютное большинство женщин достигают оргазма, интравагинальную, активируя нервные окончания на передней стенке влагалища. Мозг запоминает ощущения удовольствия от таких ласк и путем тренировок позволяет телу испытывать равноценное удовольствие от проникновения даже без стимуляции клитора снаружи.
Не загонять себя в рамки
Как говорится, хороший оргазм – это тот, которого вы сумели достичь. С вами все нормально, если вам больше нравятся ласки клитора. Точно так же нормально, как если бы вы предпочитали проникновение. Или нуждались в более интенсивной стимуляции посредством секс-игрушек.
Правильной и неправильной мастурбации не существует. Есть только те способы, которые вам подходят. Помните, что каждый человек уникален, и не отказывайте себе в удовольствии узнать себя лучше.