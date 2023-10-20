10 лучших техник мастурбации для мужчин и женщин

Умение заниматься сексом с самим собой – важный скилл в интимной жизни. Ведь чаще всего мы прибегаем к мастурбации в поисках разрядки, когда не получаем ее в обычном сексе или ищем банального способа сбросить напряжение.

Соблюдение гигиены

С удовольствием напоминаем о золотых правилах мастурбации.

Ваши руки должны быть чистыми. Потратьте минуту на то, чтобы ополоснуть их теплой водой и мягким мылом. Не используйте спиртовые антисептики и салфетки, это может негативно сказаться на слизистой реакцией в виде сухости и раздражения.

Позаботьтесь о маникюре. Заусенцем или сломанным ногтем можно повредить нежную кожу влагалища. Это, во-первых, неприятно, а во-вторых, грозит попаданием в рану инфекции со всеми последующими вытекающими.

Секс-игрушки тоже нуждаются в уходе. Храните девайсы в специальных мешочках из ткани, не оставляющей ворсинок, и мойте после каждого использования специальным средством или мылом без отдушек. Используйте подходящий лубрикант, например, средства на водной основе совместимы с любым типом материалов для секс-девайсов.

Не ленитесь принять душ после соло-секса. Мы знаем, как сильно бывает лень двигаться после классного оргазма, но также знаем, что влажная и теплая среда, свойственная влагалищу после секса, – это райское место для жизнедеятельности бактерий и микробов. Даже простое сочетание похода в туалет и подмывания после мастурбации убережет вас от раздражения и воспалений.

Забыть о доисторических мифах

Вроде тех, что мастурбация растрачивает женскую и мужскую энергию или вызывает зависимость хуже наркотической. Да, существуют случаи, когда люди действительно становятся зависимы от самоудовлетворения – они не контролируют собственное желание, не получают удовольствия от секса с другими людьми, заменяют мастурбацией любую активность, приводящую к выработке дофамина. Но в большинстве случаев желание мастурбировать носит здоровый характер и служит выражением активности либидо.