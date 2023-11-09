10 продуктов, которые нельзя сочетать между собой — вес будет расти на глазах

Полезный и грамотно подобранный рацион питания — главный герой в борьбе с лишними килограммами. Наверняка вы удивитесь, если мы скажем, что даже после того, как вес уйдет и наступит не менее сложный период сохранения результатов, то придерживаться строгих диетических правил больше не придется. Диетологи рассказали, что есть можно абсолютно любые продукты, главное научиться правильно их сочетать, не включая в свое меню опасные комбинации, которые не только нанесут огромный вред вашей талии и бедрам, но и ухудшат общее самочувствие.

Мясо и углеводы

Вечная классика в виде картофельного пюре с котлетой или болоньезе мешают не только плавно худеть, но и удерживать вес на одной отметке. Такое сочетание продуктов далеко не лучшим образом сказывается на фигуре, ведь сочетание белка и углеводов запускает в кишечнике процесс долгого и активного переваривания, которой завершится сильной слабостью. Может быть вы обращали внимание, что после такого сытного обеда вам очень хочется прилечь. Запоминайте: жареное мясо и углеводный гарнир — настоящая калорийная бомба, которая ставит крест на вашей тонкой талии и бьющей ключом энергии.

Мясо и яйца

Признавайтесь, все еще готовите на завтрак яичницу или омлет с беконом или сосисками? Скорее заканчивайте эту традицию, чтобы потом не лить слезы, глядя на весы. Все эти продукты содержат ударную дозу белка, который долго переваривается, за счет чего желудку приходится совсем непросто. Вместо заряда бодрости и продолжительного чувства сытости, вы получите лишь тяжесть в животе и скорое желание чем-нибудь перекусить.

Творог и кофе