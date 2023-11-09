10 продуктов, которые нельзя сочетать между собой — вес будет расти на глазах(3)
Порой даже самые полезные продукты могут сыграть злую шутку с цифрами на весах. Если не хотите навредить своей форме, то скорее исключайте из рациона следующие опасные комбинации, пишет Woman.
Полезный и грамотно подобранный рацион питания — главный герой в борьбе с лишними килограммами. Наверняка вы удивитесь, если мы скажем, что даже после того, как вес уйдет и наступит не менее сложный период сохранения результатов, то придерживаться строгих диетических правил больше не придется. Диетологи рассказали, что есть можно абсолютно любые продукты, главное научиться правильно их сочетать, не включая в свое меню опасные комбинации, которые не только нанесут огромный вред вашей талии и бедрам, но и ухудшат общее самочувствие.
Мясо и углеводы
Вечная классика в виде картофельного пюре с котлетой или болоньезе мешают не только плавно худеть, но и удерживать вес на одной отметке. Такое сочетание продуктов далеко не лучшим образом сказывается на фигуре, ведь сочетание белка и углеводов запускает в кишечнике процесс долгого и активного переваривания, которой завершится сильной слабостью. Может быть вы обращали внимание, что после такого сытного обеда вам очень хочется прилечь. Запоминайте: жареное мясо и углеводный гарнир — настоящая калорийная бомба, которая ставит крест на вашей тонкой талии и бьющей ключом энергии.
Мясо и яйца
Признавайтесь, все еще готовите на завтрак яичницу или омлет с беконом или сосисками? Скорее заканчивайте эту традицию, чтобы потом не лить слезы, глядя на весы. Все эти продукты содержат ударную дозу белка, который долго переваривается, за счет чего желудку приходится совсем непросто. Вместо заряда бодрости и продолжительного чувства сытости, вы получите лишь тяжесть в животе и скорое желание чем-нибудь перекусить.
Творог и кофе
Еще один питательный и любимый многими завтрак, который раз и навсегда стоит вычеркнуть из своей жизни. Объясняем почему. Отрицать пользу творога бессмысленно. В этом продукте, действительно, содержится масса полезных веществ, которые заряжают энергией, позволяют дольше оставаться сытой, а еще благоприятно влияют на красоту и здоровье кожи, ногтей и волос. Только все приятные эффекты вмиг может перечеркнуть пара глотков кофе. Дело в том, что кофеин разрушает такой полезный микроэлемент как кальций, а пищеварение в этом случае заметно ухудшается.
Гречка и молоко
Любимое блюдо многих — молочно-гречневая каша — остается неизменной частью рациона и во взрослой жизни. Помимо приятного вкуса, польза такого блюда кажется очевидной, но на деле все совсем не так. Гречка богата железом, а молоко — кальцием, поэтому когда они смешиваются, то получается реакция нейтрализации, которая лишает блюдо всех полезных компонентов. Всем любителям добавлять в кашу мед или сироп советуем остановиться как можно скорее, чтобы не навредить своему идеальному силуэту, который вы так долго и трудно оттачивали.
Банан и молоко
Сочетание молока и банана — это всегда вкусно, но совершенно не полезно, а уж тем более в том случае, когда их комплексно взбивают, превращая в молочный коктейль. Диетологи считают, что такая комбинация мегатоксичная, ведь попадая в желудок, она начинает выделять вещества, которые встанут на пути пищеварения и приведут к ощущению тяжести, слабости и болям в животе.