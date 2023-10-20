Молочная ванна: как продлить себе молодость по-царски
Молочная ванна стала известна и популярна после того, как историки и археологи доказали, что эта процедура была номером один в бьюти-арсенале прекрасной Клеопатры. Действительно, египетская царица ежедневно принимала молочные ванны для поддержания упругости и молодости своей кожи. Так почему бы и современным дамам не последовать советам легендарной красавицы?
Молочные ванны обладают омолаживающим эффектом не только в сказках. С давних времен ванны с добавлением молока, отрубей, виноградной мезги, глины, эфирных масел или других полезнейших продуктов широко известны своими полезными свойствами, пишет Woman.
Чем полезна молочная ванна?
Молочная ванна, как омолаживающая процедура, известна с древнейших времен. Особую популярность принесла ее велика царица Египта Клеопатра, которая принимала молочные ванны ежедневно.
Повторить в точности рецепт, который предпочитала знаменитая красавица, в наши дни, увы, почти невозможно — доподлинно известно, что для молочной ванны царица использовала молоко молодой ослицы. Однако косметологи уверяют: коровье или козье молоко тоже прекрасно подойдут для приготовления молочной ванны.
Чем конкретно полезна эта процедура? Молочная ванна улучшает кровообращение, усиливает обмен веществ в кожных покровах, откупоривает поры, вымывая из них грязь и сальные отложения, с другой стороны — обеспечивая более глубокое проникновение в кожу биологически активных веществ из молока. Витамины А и Е, которыми богато молоко, освежают кожу, питают ее, делая кожные покровы заметно более упругими и эластичными.
Витамины группы В способствуют разглаживанию морщин и удалению неровностей кожи. Кроме того, жир и белок, содержащийся в молоке, прекрасно увлажняют кожу, предупреждая ее от обезвоживания. Поэтому считается, что молочная ванна особенно полезна для обладательниц сухой кожи, а также чувствительной кожи.
Молочная ванна: рецепты
Молочная ванна имеет несколько вариантов исполнения. Самый популярный рецепт молочной ванны следующий: 1-1,5л молока следует подогреть (но ни в коем случае не кипятить!), добавить в него 2-3ст.л. меда, перемешать и вылить в ванну, наполненную теплой водой. Важно, чтобы вода в молочной ванне не была слишком горячей (в этом случае некоторые полезные вещества, содержащиеся в молоке и меде, теряют свою активность), но в то же время не была и чересчур холодной — при прохладных температурах полезные вещества хуже проникают в кожу, потому что поры сужаются. Идеальная температура молочной ванны — 37-39 градусов.
Кроме меда, в молочную ванну можно добавлять и другие полезные ингредиенты: например, 2 стакана не вареных овсяных хлопьев или отрубей, а также травяные отвары ромашки, шалфея и календулы, что очень полезно для проблемной и чувствительной кожи.
Оптимальное время процедуры 20-25 минут. Смывать молочную ванну лучше всего теплой водой, можно с применением нейтрального мыла или пенки для умывания.
Молочные ванны — прекрасный вариант домашней процедуры по уходу за кожей тела. Важное условие — выбирать для ванны следует свежее, не кипяченое и не стерилизованное молоко, коровье или козье. Оптимальная жирность — 3,2%. Принимать молочные ванны теоретически можно хоть каждый день, но наиболее логично проводить их раз в неделю, как и все прочие процедуры по уходу за кожей подобного рода: маски, обертывания, ванны, массажи и прочее.