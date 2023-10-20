Молочная ванна: как продлить себе молодость по-царски

Молочные ванны обладают омолаживающим эффектом не только в сказках. С давних времен ванны с добавлением молока, отрубей, виноградной мезги, глины, эфирных масел или других полезнейших продуктов широко известны своими полезными свойствами, пишет Woman.

Чем полезна молочная ванна?

Молочная ванна, как омолаживающая процедура, известна с древнейших времен. Особую популярность принесла ее велика царица Египта Клеопатра, которая принимала молочные ванны ежедневно.

Повторить в точности рецепт, который предпочитала знаменитая красавица, в наши дни, увы, почти невозможно — доподлинно известно, что для молочной ванны царица использовала молоко молодой ослицы. Однако косметологи уверяют: коровье или козье молоко тоже прекрасно подойдут для приготовления молочной ванны.

Чем конкретно полезна эта процедура? Молочная ванна улучшает кровообращение, усиливает обмен веществ в кожных покровах, откупоривает поры, вымывая из них грязь и сальные отложения, с другой стороны — обеспечивая более глубокое проникновение в кожу биологически активных веществ из молока. Витамины А и Е, которыми богато молоко, освежают кожу, питают ее, делая кожные покровы заметно более упругими и эластичными.

Витамины группы В способствуют разглаживанию морщин и удалению неровностей кожи. Кроме того, жир и белок, содержащийся в молоке, прекрасно увлажняют кожу, предупреждая ее от обезвоживания. Поэтому считается, что молочная ванна особенно полезна для обладательниц сухой кожи, а также чувствительной кожи.

Молочная ванна: рецепты