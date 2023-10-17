Сахарная независимость: 7 способов навсегда избавиться от тяги к сладкому

Избегайте заменителей сахара

Явный плюс искусственных подсластителей, особенно если вы заботитесь о фигуре, в том, что они обеспечивают сладость практически без калорий. Однако стоит прекратить их использование, если вы заметили, что привыкаете к ним и вам хочется больше подслащенных блюд и напитков в течение дня. Это может быть связано с надуманным ощущением полной безвредности сладостей. Лучше смягчить вкус с помощью молока, а для выпечки использовать несладкое яблочное пюре или другие протертые фрукты.

Выбирайте качественные источники углеводов

Гранола, хлопья, протеиновые батончики, различные хлебцы и прочие продукты, продвигаемые под соусом здорового образа жизни, могут быть удобны, но редко бывают абсолютно полезны. Обратите внимание на состав и выбирайте те, что содержат максимум клетчатки и минимум сахара. Этой тактики следует придерживаться при выборе любых продуктов в принципе. Когда вы в последний раз читали состав хлеба? Он может вас неприятно удивить.

Не голодайте

Слишком сильное чувство голода развязывает вам руки: в такой ситуации очень легко потерять контроль и съесть первое, что попадется под руку. Увы, чаще всего это не пучок зеленого салата, а сладкий батончик или завалявшаяся плитка шоколада. Голод не только провоцирует вас на стихийные перекусы, но и непосредственно влияет на тягу к сладостям: если вы не ели слишком долго, организм стремится восстановить баланс уровня сахара в крови — вам хочется сладкого.

Контролируйте стресс

Проще сказать, чем сделать, и все же существует немало методик по контролю уровня стресса: от медитации и дыхательных практик до физических упражнений. Хронический стресс повышает уровень кортизола, гормона, который может усилить аппетит. Вместе с тем растет не только риск сладких перекусов. Тяга к сладкому может быть обусловлена желанием вознаградить себя, проще говоря, заесть стресс.

Избавьтесь от сахара в доме