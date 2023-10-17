Сахарная независимость: 7 способов навсегда избавиться от тяги к сладкому(1)
Употребление сахара в больших количествах и на регулярной основе может быть вредным для вашего здоровья. Если вы поймали себя на зависимости от сладкого, вот несколько простых способов обрести свободу от пагубного пристрастия, пишет Super.
Избегайте заменителей сахара
Явный плюс искусственных подсластителей, особенно если вы заботитесь о фигуре, в том, что они обеспечивают сладость практически без калорий. Однако стоит прекратить их использование, если вы заметили, что привыкаете к ним и вам хочется больше подслащенных блюд и напитков в течение дня. Это может быть связано с надуманным ощущением полной безвредности сладостей. Лучше смягчить вкус с помощью молока, а для выпечки использовать несладкое яблочное пюре или другие протертые фрукты.
Выбирайте качественные источники углеводов
Гранола, хлопья, протеиновые батончики, различные хлебцы и прочие продукты, продвигаемые под соусом здорового образа жизни, могут быть удобны, но редко бывают абсолютно полезны. Обратите внимание на состав и выбирайте те, что содержат максимум клетчатки и минимум сахара. Этой тактики следует придерживаться при выборе любых продуктов в принципе. Когда вы в последний раз читали состав хлеба? Он может вас неприятно удивить.
Не голодайте
Слишком сильное чувство голода развязывает вам руки: в такой ситуации очень легко потерять контроль и съесть первое, что попадется под руку. Увы, чаще всего это не пучок зеленого салата, а сладкий батончик или завалявшаяся плитка шоколада. Голод не только провоцирует вас на стихийные перекусы, но и непосредственно влияет на тягу к сладостям: если вы не ели слишком долго, организм стремится восстановить баланс уровня сахара в крови — вам хочется сладкого.
Контролируйте стресс
Проще сказать, чем сделать, и все же существует немало методик по контролю уровня стресса: от медитации и дыхательных практик до физических упражнений. Хронический стресс повышает уровень кортизола, гормона, который может усилить аппетит. Вместе с тем растет не только риск сладких перекусов. Тяга к сладкому может быть обусловлена желанием вознаградить себя, проще говоря, заесть стресс.
Избавьтесь от сахара в доме
Нельзя съесть сладости, которых нет. Эта аксиома поможет выстоять в минуты слабости, когда вместо полноценного приема пищи вам хочется перебить аппетит сладким. Это не значит, что сахар навсегда под запретом в вашем доме, но пока вы боретесь зависимостью, будет проще не искушать себя. Речь не только о сахаре-песке и рафинаде. В следующий раз вместо ведерка мороженого приобретите ведерко ягод — вы сможете лучше себя контролировать, если замените вредные продукты полезными.
Ешьте больше клетчатки и белка
Чем больше клетчатки и белка вы съедаете, тем больше вероятность того, что вы почувствуете себя сытой после еды. Насыщение, в свою очередь, снизит вероятность того, что вы будете бороться с чувством легкого голода с помощью конфет. К слову, по мере увеличения потребления клетчатки убедитесь, что вы пьете много воды, чтобы помочь организму правильно усваивать это питательное вещество и избежать таких неприятных побочных эффектов, как запор.
Добавьте полезных жиров в каждый прием пищи
Если вам нравится легкий суп на обед, добавьте в него сыр или авокадо, чтобы был пожирнее, или гарнир из овощей и хумуса. К легкому завтраку можно добавить орехов, чтобы увеличить количество жиров и белков в порции. Ощущение сытости после каждого приема пищи — залог отсутствия срывов.