Продукты в вашем рационе, которые снизят холестерин всего за месяц

Диетологи собрали топ продуктов, которые стоит ввести в свой рацион и уже через месяц ваши сосуды буквально „вздохнут“ спокойно, пишет Womanhit.

Оливковое масло

Наверное, один из самых полезных продуктов, который можно представить. Растительные жиры в составе этого масла не наносят никакого вреда организму и не перегружают сосудистую систему. Однако стоит помнить, что для жарки оливковое масло едва ли подходит, а вот салаты и всевозможные горячие блюда вполне подходят для заправок на основе оливкового масла. Главное, не переборщите с солью — она наносит еще больший удар по организму, чем вредные жиры.

Орехи

Если по каким-то причинам вы не переносите масло в любом виде, не обходите стороной орехи. Сложно найти более насыщенные полезными веществами натуральные продукты, чем орехи. Причем, вы можете выбирать орехи по своему вкусу. Помните, что в кешью, к примеру, содержится магний, который отлично укрепляет сосуды, а состав миндальных орехов прекрасно растворяет уже имеющиеся бляшки. Но и увлекаться орехами не стоит, чтобы не перегружать печень — достаточно одной горсти на три дня.

Чеснок

Да, чеснок подходит для каждого блюда и уж тем более с ним нужно быть аккуратнее, если ваша деятельность связана с активным общением с людьми. Тем не менее диетологи рекомендуют включить в рацион чеснок, чтобы помочь сократить уровень вредных жиров в клетках. Вам достаточно употреблять чеснок несколько раз в месяц при условии, что у вас нет проблем с ЖКТ, чтобы постепенно укрепить сосуды и наладить их очищение.

Морская рыба

А вот с рыбой можно не скромничать и готовить блюда на ее основе как минимум раз в неделю. Уделите особое внимание морским видам рыб, в их составе есть необходимые элементы для снижения вязкости крови и регулировки уровня холестерина. И, конечно, не забываем, что рыба является бесценным источником омега−3.