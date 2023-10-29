5 вещей времен СССР, которые вновь актуальны

Чайный гриб

Невзрачное слоеное нечто в трехлитровой банке на подоконнике раньше у кого-то вызывало неподдельный интерес, а у кого-то отвращение. Тем не менее счастливых владельцев гриба часто просили им поделиться: напиток, напоминающий квас, считался очень полезным. В обиход он вернулся под модным названием комбуча. Ее сейчас можно без труда найти в любом супермаркете (правда, без самого гриба).

Банки

Стеклянные банки для вакуумного массажа были практически в каждом доме. И если вы хотя бы раз наблюдали за процессом их применения, то знаете: это зрелище с элементами файер-шоу невозможно забыть. Несмотря на популярность банок в качестве метода лечения болей в спине, простуды и прочих недугов, с научной точки зрения их эффективность под вопросом. Что не помешало им возродиться в качестве услуги массажных салонов и специалистов по альтернативной медицине. Правда, современные варианты изготовляются из пластика и присасываются с помощью вакууматора, а не разогрева.

Авоська

В дефицитные времена сетчатую сумку нередко носили с собой на всякий случай: вдруг удастся что-то удачно купить. К тому же в магазинах не было пакетов — не нести же покупки в руках, в конце концов. В общем, авоська в хозяйстве была просто незаменима. В наши дни острой необходимости в этом аксессуаре нет, но он вернулся в моду благодаря экоповестке.

Телогрейка

Стеганая телогрейка, также известная как ватник, не претендовала на статус изысканного наряда, но согревала многих советских тружениц. Кто бы мог подумать, что спустя десятилетия современная вариация телогрейки станет горячим модным трендом? К слову, осенью актуальны не только стеганые жилеты, но и куртки. Благо выбор их в продаже огромный.

Кипятильник

Несмотря на свою примитивную и, надо сказать, не самую безопасную конструкцию, этот прибор не канул в Лету. Благодаря туристам-путешественникам, которые не привыкли полагаться на удобства дорогих отелей, кипятильники до сих пор продаются и модернизируются. Например, существуют модели, которые работают от прикуривателя автомобиля.