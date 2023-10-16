Ученые выяснили, как регулярное потребление кофе влияет на вес

Наилучший результат показали молодые люди и участники исследования с избыточным весом или ожирением. Однако средний показатель похудения не впечатляет — всего 0,12 килограмма за четыре года. Примечательно, что добавление сахара, даже одной ложки на чашку ароматного напитка, напротив, способствовало небольшой прибавке в весе.

Зато, несмотря на калорийность молока и сливок, те, кто разбавлял ими несладкий кофе, вес не набрали. У ученых есть предположение на этот счет: вероятно, дело в том, что чашка кофе с молоком помогает на время справиться с аппетитом, а значит, в конечном счете есть меньше.

Не стоит забывать и про общие ограничения исследования: несмотря на большую выборку и явную закономерность, наверняка установить причины непросто. Возможно, похудеть помогает не кофе, а образ жизни в целом.

Те, кто пьет его без сахара, вероятно, употребляют меньше сладостей в целом. В общем, исследователям есть чем заняться в следующие четыре года!