Названа главная причина женских измен

Как передает „Леди“, цель исследователей состояла в том, чтобы выяснить, как влияют на предрасположенность к изменам такие факторы, как пол человека и наличие в его характере черт, входящих в так называемую „темную тетраду“ личностных качеств — нарциссизма, макиавеллизма, психопатии и садизма.

Для нарциссов характерна крайняя самовлюбленность и низкая эмпатия, для макиавеллистов — склонность цинично манипулировать окружающими в личных интересах, для психопатов — эгоизм, бессердечность, поиск острых ощущений и импульсивное поведение, а для садистов — склонность получать удовольствие от причинения боли другим людям.

В исследовании приняли участие 240 человек в возрасте от 18 до 67 лет. Все они прошли психологическое тестирование на выраженность в характере черт из „темной тетрады“, а также на предрасположенность к трем типам измен: физической (сексуальной), эмоциональной (близкие отношения на стороне, но без секса) и злонамеренной (то есть измена в качестве мести).

Анализ собранных данных показал, что люди, набравшие высокие баллы по „шкале психопатии“, особенно склонны к сексуальной и эмоциональной неверности.

А сочетание в характере черт психопатии и садизма предрасполагает к злонамеренным изменам. Для нарциссов больше характерна эмоциональная неверность, в то время как высокие баллы по „шкале макиавеллизма“ на желание так или иначе изменять партнеру никак не влияют.

Что касается половых различий, то, как выяснилось, злонамеренная неверность — это в основном женская особенность, причем вне зависимости от черт характера. В отличие от мужчин, женщины особенно часто избирают в качестве орудия мести именно измену, желая тем самым причинить партнеру душевную боль.