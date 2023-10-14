Оргазм от спорта? Рассказываем всю правду, как его получить

Что такое миотонический оргазм

Некоторые девушки могут вспомнить моменты, когда им становилось приятно внизу в то время, как они делали какие-то упражнения в спортзале или даже просто скрещивали ноги.

Миотонический оргазм (или коргазм) — еще более редкая вещь, чем оргазм вагинальный. И для его достижения необходимо продолжительное напряжение мышц живота, таза и бедер.

Во время такого оргазма не стимулируются какие-либо особые эрогенные зоны. А произойти он может, когда вы выполняете упражнения с канатом, поднимаете тяжести, делаете упражнения на пресс и даже во время простой езды на велосипеде. Или во время взлета и посадки самолета. Здесь уже кому как повезет.

Почему многие считают его „плохим“

В вопросах коргазма сексологи пока не могут прийти к единому мнению (особенно в нашей стране). Некоторые считают, что подобная практика вредна и может привести к отсутствию достижения наслаждения при половом акте. Но такое встречается слишком редко, чтобы говорить о системности.

Другие вообще называют миотоническую мастурбацию „неправильной“, так как она мешает отношениям с партнером. Но так считают сексологи и терапевты старой закалки (для которых единственно верный способ удовлетворения — это вагинальный секс).

Многие современные специалисты считают миотонический оргазм, как и мастурбацию, естественным и безопасным. Если это доставляет вам удовольствие, и вы не одержимы практикой, ничего плохого нет. Просто у вас есть еще один способ сделать себе приятно.

Конечно, если миотоническая мастурбация мешает вам жить и доставляет неудобства (например, заменяет секс или вызывает чувство стыда или вины перед партнером), вы всегда можете обратиться с этим вопросом к специалисту. А если нет, советуем просто наслаждаться.

Как увеличить свои шансы в достижении коргазма

До сих пор окончательного ответа на вопрос, какие именно мышцы вызывают миотонический оргазм, нет. Но многие считают, что все происходит благодаря брюшным и мышцам тазового дна (по этому же принципу работают и упражнения Кегеля).