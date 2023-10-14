14 октября нас ожидает солнечное затмение! Астролог рассказывает, как оно повиляет на жителей Эстонии

Давайте поговорим о расположении планет в конце октября. 18 октября Солнце меняет знак и переходит в Весы, где в сидерическом зодиаке сейчас происходит соединение Марса и Кету. Взрывоопасное положение, когда каждый будет тянуть на себя. Сильный Меркурий в своем знаке дает надежды на разумность.

Напомню, лунные узлы, Кету и Раху - это не физические тела, а математически рассчитываемая точки пересечения орбит Луны и Солнца. Они символизируют прошлое и будущее, которое можно сказать не существует, кроме как в нашей памяти и воображении. Но также как и память о прошлом, влияет на наш сегодняшний выбор и будущее, также и анализ положения Лунных узлов в пространстве, дает нам намеки на то, какие тенденции развития человек, да и общество в целом, должны пройти в определенный период.

В Эстонии солнечное затмение начнется 14 октября в 18:03 и закончится в 23:55, а его максимальная фаза - в 20:59. Затмение будет видимо для Северной и Южной Америки. Но даже если мы в Эстонии его и не увидим, влияние затмения будет присутствовать.

Солнце дает нам тепло, жизненные силы, возможность видеть. Представьте, если вдруг погаснет свет Солнца, нам придется по памяти ориентироваться в пространстве, у нас останется только то тепло, которое может произвести тело, жизненные силы быстро иссякнут.

Затмение Солнца в новолуние дает схожий эффект, Солнечные лучи на несколько минут не попадают в обычном объеме на землю. В какой-то области мы будем в темноте, и будем вынуждены пользоваться теми качествами, которые смогли в себе раскрыть.

Солнце символизирует центр. В любой системе есть центр. В Солнечной системе - это Солнце, в государстве - правительство, в компании - директор, в семье - отец, в клетке - ядро, в ядре - атом. Солнечное затмение затрагивает центр любой системы, дает очередной вектор развития.