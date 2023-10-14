14 октября нас ожидает солнечное затмение! Астролог рассказывает, как оно повиляет на жителей Эстонии(7)
Нас ожидает солнечное затмение в новолуние 14 октября, а в конце месяца - лунное затмение. Затмения происходят когда лунные узлы - Раху и Кету - находятся в нескольких градусах от новолуния и полнолуния, пишет ведический астролог Ирина Варнес.
Давайте поговорим о расположении планет в конце октября. 18 октября Солнце меняет знак и переходит в Весы, где в сидерическом зодиаке сейчас происходит соединение Марса и Кету. Взрывоопасное положение, когда каждый будет тянуть на себя. Сильный Меркурий в своем знаке дает надежды на разумность.
Напомню, лунные узлы, Кету и Раху - это не физические тела, а математически рассчитываемая точки пересечения орбит Луны и Солнца. Они символизируют прошлое и будущее, которое можно сказать не существует, кроме как в нашей памяти и воображении. Но также как и память о прошлом, влияет на наш сегодняшний выбор и будущее, также и анализ положения Лунных узлов в пространстве, дает нам намеки на то, какие тенденции развития человек, да и общество в целом, должны пройти в определенный период.
В Эстонии солнечное затмение начнется 14 октября в 18:03 и закончится в 23:55, а его максимальная фаза - в 20:59. Затмение будет видимо для Северной и Южной Америки. Но даже если мы в Эстонии его и не увидим, влияние затмения будет присутствовать.
Солнце дает нам тепло, жизненные силы, возможность видеть. Представьте, если вдруг погаснет свет Солнца, нам придется по памяти ориентироваться в пространстве, у нас останется только то тепло, которое может произвести тело, жизненные силы быстро иссякнут.
Затмение Солнца в новолуние дает схожий эффект, Солнечные лучи на несколько минут не попадают в обычном объеме на землю. В какой-то области мы будем в темноте, и будем вынуждены пользоваться теми качествами, которые смогли в себе раскрыть.
Солнце символизирует центр. В любой системе есть центр. В Солнечной системе - это Солнце, в государстве - правительство, в компании - директор, в семье - отец, в клетке - ядро, в ядре - атом. Солнечное затмение затрагивает центр любой системы, дает очередной вектор развития.
Конечно, затмение влияет больше на тех людей, у кого есть планеты, расположенные рядом с точкой затмения. В сидерическом зодиаке это накшатра Читра (последние градусы Девы и начальные градусы Весов), где сейчас находится Кету и Марс. Сила этого положения - создавать сложные визуальные, многогранные, иногда иллюзорные проекты, это может быть как строительство футуристических зданий, центров, необычный дизайн, также и ментальные проекты, создание иллюзий которые кажутся реальностью. Например, YouTube, проект где можно найти всевозможную визуально представленную информацию был создан, когда Кету находился в накшатре Читра.
Фильм „Мистер и Миссис Смит“ также выходит в то же время. В нем пара живет в сложных иллюзорных отношениях совершенно не зная друг друга. И сейчас, спустя 18 лет, время за которое лунные узлы проходят все знаки зодиака, Кету снова занимает такую же позицию. Влияние затмения ощущается за пару недель до и продолжается несколько месяцев.
В ближайшее время, каждый в какой-то области каждый решит, что с меня хватит, здесь я не буду больше создавать красивую картинку. И большинство даже самых скептически настроенных читателей уже знают, о чем именно я говорю. Если мы сами не откажемся от иллюзии, события заставят нас это сделать, только через более болезненный опыт.
Затмение это очень сильное энергетическое время, которое можно использовать для трансформации. Будьте честны с собой. Сейчас 3 огненных грахи будут нарушать баланс каждого из нас. Дайте выход раздражительности через физические нагрузки, направьте энергию туда, где нужно действовать. Солнце также показывает нашу жизненную силу, и оно поражается во время затмения. С одной стороны у нас много энергии для действия, но ее легко перерасходовать во вред себе. Разрешайте, даже заставляйте себя отдохнуть и восстановить силы.
Желаю всем прекрасных выходных, будьте честны и бережны с собой!