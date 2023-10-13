Какое положительное влияние оказывают на нас домашние животные?

Проводимые на протяжении многих лет различные исследования показали, что питомцы в целом оказывают очень положительное влияние на человека. Читайте подробнее о том, как наши пушистые друзья влияют на нашу жизнь.

Домашние животные обладают удивительной способностью снижать стресс. Время, проведенное в их компании, снижает уровень кортизола (гормона стресса) и вызывает выделение в организме окситоцина, который дает нам ощущение близости и снижает стресс. Конечно, это не всегда так, ведь иногда они также могут вызывать у нас стресс, царапая диваны, сгрызая обувь или писая на ковер. Но положительное влияние заставляет забыть все эти выходки и наслаждаться их компанией.

Наши животные оказывают неоценимую эмоциональную поддержку. Питомцы оказывают моральную поддержку людям, страдающим депрессией, тревожностью или другими проблемами душевного здоровья. Домашние животные оказывают успокаивающее действие и снимают психическое напряжение. Именно поэтому в терапии используются и животные, которые создают у участников чувство защищенности, помогают им легче выразить себя и выполнять терапевтические задания.

Собаки способствуют физической активности. В свою очередь, достаточная ежедневная физическая активность снижает артериальное давление и уровень холестерина. Кроме того, это дает возможность ежедневно проводить больше времени на свежем воздухе. Конечно, не все собаки имеют одинаковые потребности, кто-то любит больше двигаться, а кто-то меньше, но именно здесь владелец может проявить инициативу и сформировать привычку.

Животные обеспечивают компанию и чувство безопасности. Для людей, которые живут одни, питомцы облегчают чувство одиночества, обеспечивая ощущение близости и возможность о ком-то заботиться. С животными можно разговаривать, играть и двигаться на свежем воздухе, наполняя свой день радостными моментами. В случае с собаками также важно создать чувство безопасности, особенно если человек живет один в доме или вдали от соседей.