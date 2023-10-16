Массаж гуаша для лица: техника, эффективность, противопоказания

Массаж проводится при помощи специального скребкового инструмента, который традиционно изготавливают из камней, минералов, древесины, медицинской стали. Как появился массаж гуаша, для чего его проводят и кому он противопоказан, рассказывает „Лента.ру“.

Что такое гуаша?

Как рассказала „Ленте.ру“ косметолог, специалист по массажу лица Анастасия Талан, массаж гуаша часто воспринимается как новый тренд, только набирающий популярность. Этому способствует то, что его все чаще используют и демонстрируют блогеры, косметологи и звезды (среди них, например, Дженнифер Энистон, Деми Мур, Гвинет Пэлтроу, Миранда Керр, Ирина Шейк). Из российских блогеров курс по этому массажу запускала Виктория Боня. Но насколько он оказался успешен, найти информации не удалось.

„Однако эта массажная техника насчитывает уже тысячи лет и пришла она к нам, как принято считать, из древнекитайской медицины. С китайского слово „гуаша“ переводится, как „соскребать плохое/дурную энергию““, — говорит Анастасия Талан. Для массажа использовались пластинки из камня, ракушек, дерева — то есть любой предмет с тонкими гранями и гладкими краями, которым можно выполнять „соскребающие“ плавные движения.

Традиционная техника до сих пор существует, но неподготовленного человека она может слегка шокировать: после нее остаются кровоподтеки и синяки по всему телу. По мнению врачей традиционной китайской медицины (ТКМ), именно так тело выводит токсины и застойные элементы, которые приводят к болезням Анастасия Талан

Сейчас же под понятием гуаша все чаще подразумевается более молодая техника массажа лица, а также шеи и декольте в косметологических целях, говорит эксперт. „Здесь массажные приемы существенно отличаются: они выполняются по массажным линиям лица (линиям Лангера), при определенном угле гуаша к коже и с меньшим давлением, которое не допускает появления каких-либо следов или синяков“, — говорит косметолог.