Названа самая популярная одежда в мире на этот сезон
Эксперты платформы Lyst, специализирующейся на анализе потребительского поведения в индустрии моды, назвали самую популярную одежду в мире во третьем квартале 2023 года. Соответствующий материал появился на официальном сайте компании, пишет „Леди“.
По данным аналитиков, самым востребованным брендом и предметом гардероба стал серый кардиган бренда Miu Miu. Кроме того, в рейтинг также вошли аксессуары, среди которых оказались стеганая сумка COS и сумка-трансформер Puzzle tote марки Loewe.
Однако первое место заняли туфли-таби с раздвоенным носом от Maison Margiela. Среди прочего специалисты отметили солнцезащитные очки, созданные фирмой Acne Studious. Листайте карусель, чтобы увидеть полный список!
В июле был назван самый популярный в мире модный бренд. Первой в списке востребованных люксовых марок стала Loewe.