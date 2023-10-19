Названа самая популярная одежда в мире на этот сезон

По данным аналитиков, самым востребованным брендом и предметом гардероба стал серый кардиган бренда Miu Miu. Кроме того, в рейтинг также вошли аксессуары, среди которых оказались стеганая сумка COS и сумка-трансформер Puzzle tote марки Loewe.