Сексолог назвала неожиданные эрогенные зоны мужчин

По словам сексолога, помимо гениталий, у мужчин очень чувствительны стопы. При стимуляции центра стопы происходит приток крови к малому тазу, увеличивающий остроту приятных ощущений, объяснила Куприянова.

Во время интимной близости следует мягко массировать уши, советует сексолог. Для многих мужчин, отметила она, уши являются эрогенной зоной. Кроме того, сильное возбуждение вызывают поцелуи и ласки вокруг и внутри уха.

Сексолог призвала не забывать и про ласки внутренней и задней части бедра. По ее словам, ягодичная складка может быть эрогенной зоной мужчины при деликатной прелюдии (легких покусываниях и шлепках, поцелуях).

В беседе с „Лентой.ру“ Куприянова обратила внимание, что крестец имеет связанный с гениталиями нерв. Поэтому массаж крестцовой зоны может доставить удовольствие партнеру.

Ласки сосков и груди вокруг них тоже возбудят мужчину, полагает сексолог. Однако при этом нужно действовать деликатно, так как соски — весьма чувствительная часть тела.

Сексолог добавила, что языком можно ласкать веки и десны мужчины, а также пальцы рук и ног.