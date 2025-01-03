Время года зима: 10 женских ароматов, которые согреют

Creed Royal Princess

Oud Royal Princess Oud — идеальный выбор для тех, кто хочет почувствовать себя королевской особой. Вдохновленный многолетней кутюрной историей Дома Creed и созданный совместно с легендарным парфюмером Оливье Кридом, этот аромат олицетворяет роскошь и вневременность. Creed сочетает верхние ноты бергамота, фиалки и розы, а также пачули, тосканский ирис, жасмин, абсолют ванили и немного драгоценного уда в базовых нотах. Это как маленькое красное платье, которое идеально подойдет для любого случая: от послеполуденного чая до торжественного бала!



Yves Saint Laurent Libre Intense EDP

Пьянящий ванильный аромат для холодных зимних дней. В начале вы ощутите сильный взрыв лаванды, но всего через несколько минут начнет проявляться ваниль, и аромат станет слаще, теплее, богаче и уютнее. Бобы тонка и ветивер в базовых нотах заменили тяжелый мускус оригинального Libre и превратили Intense в насыщенный, уникальный и сливочный аромат.



Armani Privé Santal Dan Sha

Китайские императорские дворцы и их сады – муза этого безмятежного, но знойного и пряного аромата. Богатый и кремовый, он включает ноты сандалового дерева, бергамота и кардамона, образующие интригующую и уникальную древесную смесь.



Acqua Di Parma Vaniglia Eau de Parfum

Еще один ванильный аромат, который сочетает в себе кедровое дерево, мускус и нотки бергамота. С ним вы будете чувствовать себя уверенной, изящной и элегантной.



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