ФОТО | Стильная публика собралась на уютный осенний показ семейного бренда одежды и известного блогера
На прошлой неделе в один октябрьских вечер прошел модный показ Haruu x HomeInEstonia - это первая коллаборация эстонского бренда одежды и известного блогера.
Бренд Haruu - семейный бизнес, который создали Кристийне Ляэн-Вантс и Вирко Вантс. Ключевое слово для Haruu при производстве одежды - экологичность. За ником HomeInEstonia скрывается блогер Мерлин Мийдо, которая рассказывает своей аудитории о красивом и эстетичном дизайне интерьера, а задно и показывает это на примере своего жилища.
Однажды Мерлин попросила свою подругу-дизайнера сшить ей одежду по ее эскизу, на что Кристийне предложила ей создать целую коллекцию сообща - так и родилась коллаборация Haruu x HomeInEstonia. Получилась удобная и минималистичная коллекция, которая все равно остается стильной.
Смотрите, как прошел показ и модный вечер!