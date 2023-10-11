ФОТО | Стильная публика собралась на уютный осенний показ семейного бренда одежды и известного блогера

Бренд Haruu - семейный бизнес, который создали Кристийне Ляэн-Вантс и Вирко Вантс. Ключевое слово для Haruu при производстве одежды - экологичность. За ником HomeInEstonia скрывается блогер Мерлин Мийдо, которая рассказывает своей аудитории о красивом и эстетичном дизайне интерьера, а задно и показывает это на примере своего жилища.