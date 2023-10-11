Овсяная каша: почему ее нельзя есть каждый день
Овсяная каша давно заслужила репутацию полезного и питательного продукта. Она богата клетчаткой, витаминами и минералами, и часто рекомендуется включать в рацион для поддержания здоровья. Однако, несмотря на все ее преимущества, диетологи не рекомендуют употреблять овсяную кашу каждый день, сообщает “Рамблер“.
Первая причина, почему овсяную кашу не рекомендуют есть каждый день, связана с ее высоким содержанием гликемического индекса (ГИ). Гликемический индекс - это показатель, отражающий скорость повышения уровня сахара в крови после употребления определенного продукта. Овсяная каша имеет сравнительно высокий ГИ, что означает, что она может вызывать быстрый и значительный скачок уровня сахара в крови. Постоянное употребление продуктов с высоким ГИ может привести к развитию инсулинорезистентности и повышенному риску развития диабета типа 2.
Вторая причина связана с содержанием фитиновой кислоты в овсяной каше. Фитиновая кислота является антипитательным веществом, которое может связывать некоторые минералы, такие как кальций, железо, цинк и магний, и препятствовать их усвоению организмом. Регулярное потребление овсяной каши может привести к дефициту этих важных минералов, особенно при недостаточном разнообразии питания.
Третья причина, почему овсяную кашу не следует есть каждый день, связана с наличием антипитательных факторов, таких как фитохимикаты и лектины. Фитохимикаты могут оказывать негативное влияние на пищеварение и усвоение питательных веществ. Лектины, в свою очередь, могут вызывать воспалительные процессы в организме и негативно влиять на работу кишечника.
Несмотря на эти причины, овсяная каша все же является полезным продуктом, который можно включать в рацион с определенной регулярностью. Она содержит растворимые волокна, которые помогают снижать уровень холестерина в крови и поддерживать здоровье сердца. Овсяная каша также богата антиоксидантами, которые помогают бороться с воспалительными процессами в организме.