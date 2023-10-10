О чем вам врет ваш сексуальный партнер: рассказывает сексолог

„Порно? Ну нет, я такое не смотрю“

Можете сделать вид, что поверили ему. Просмотр фильмов для взрослых часто осуждается, а потому признаться своей женщине в увлечении фильмами подобного жанра бывает непросто. Кроме того, бытует мнение, что зависимость от эротических роликов приводит к жестким скандалам в паре, о чем мужчины прекрасно знают и стараются избегать признаний подобного рода. Сексологи уверены, что переживать из-за того, что ваш мужчина смотрит порно, не стоит до того момента, пока виртуальный секс не начал заменять ему реальность с вами.

„Не пугайся, но у меня большой“

Наверное, каждая женщина хоть раз слышала подобную фразу. Как правило, мужчины склонны переоценивать свои размеры, считая, что от этого зависит их успех у женщин, ведь они все смотрели ролики для взрослых, и женщины в них приходили в восторг от внушительных размеров. Правда, о том, что мастерство всегда важнее размеров, мужчины, почему-то, знать упорно не хотят. В любом случае, подыграйте своему мужчине и не бросайтесь опровергать его убеждение, если размер не соответствует обещаниям.

„Не могу в презервативе“

А вот эта ситуация уже опасна, хотя бы потому, что незащищенный секс грозит женщине десятком заболеваний, а также внеплановой беременностью. И не стоит верить в то, что он «успеет“. Мужчина просто вами манипулирует. Справедливости ради, мужчины после 40—45 лет действительно могут испытывать проблемы с эрекцией в презервативе, однако и это не повод отказываться от барьерной защиты.

„У меня было очень много женщин“

Допустим, это правда, однако, в большинстве случаев все цифры, названные мужчиной, стоит делить на два. Опять же, мы имеем дело с убеждением мужчины, что большое количество сексуальных побед делает его героем-любовником в глазах женщины, но на деле такое признание может привести к большому скандалу. Мужчины, будьте осторожны со словами.