Азбука скрининговых обследований на рак толстой кишки: когда, почему и как в них участвовать?

Что представляет собой рак толстой кишки?

Рак толстой кишки обычно представляет собой злокачественную опухоль, возникающую из опухоли слизистой оболочки, расположенной в толстой кишке. Развитие данной опухоли обычно требует взаимодействия нескольких канцерогенных факторов на протяжении многих лет. Это распространенное заболевание, которое может возникнуть в равной степени и у женщин и у мужчин, преимущественно в возрасте старше 50 лет. В Эстонии каждый год раком толстой кишки заболевают около 1000 человек.

Кого приглашают на скрининговое обследование?

В Эстонии на скрининговые обследования рака толстой кишки приглашаются мужчины и женщины в возрасте от 60 до 68 лет через каждые два года. В этом году на обследования на раннее обнаружение приглашаются женщины и мужчины 1955, 1957, 1959, 1961 и 1963 годов рождения.

Почему так важно участвовать в скрининговых обследованиях?

Посещение скрининговых обследований на рак толстой кишки — хорошая возможность проверить свое здоровье, ведь скрининг как метод первичной профилактики помогает предотвратить развитие рака. К сожалению, рак начинает вызывать жалобы и симптомы только тогда, когда он уже распространился в другие органы и когда его лечение становится все более трудным. Однако с помощью скрининговых обследований можно обнаружить рак уже на ранней стадии развития или до начала его развития. Если люди обращаются к врачу слишком поздно или с уже появившимися жалобами, лечить рак будет намного труднее.

Как принять участие в скрининговом обследовании?