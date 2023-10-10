Азбука скрининговых обследований на рак толстой кишки: когда, почему и как в них участвовать?
Рак толстой кишки – одна из самых распространенных форм рака в мире. К счастью, существует эффективная мера профилактики этого серьезного заболевания — скрининговые обследования на рак толстой кишки. Касса здоровья собрала для вас подробную информацию о раке толстой кишки и о данном скрининговом обследовании
Что представляет собой рак толстой кишки?
Рак толстой кишки обычно представляет собой злокачественную опухоль, возникающую из опухоли слизистой оболочки, расположенной в толстой кишке. Развитие данной опухоли обычно требует взаимодействия нескольких канцерогенных факторов на протяжении многих лет. Это распространенное заболевание, которое может возникнуть в равной степени и у женщин и у мужчин, преимущественно в возрасте старше 50 лет. В Эстонии каждый год раком толстой кишки заболевают около 1000 человек.
Кого приглашают на скрининговое обследование?
В Эстонии на скрининговые обследования рака толстой кишки приглашаются мужчины и женщины в возрасте от 60 до 68 лет через каждые два года. В этом году на обследования на раннее обнаружение приглашаются женщины и мужчины 1955, 1957, 1959, 1961 и 1963 годов рождения.
Почему так важно участвовать в скрининговых обследованиях?
Посещение скрининговых обследований на рак толстой кишки — хорошая возможность проверить свое здоровье, ведь скрининг как метод первичной профилактики помогает предотвратить развитие рака. К сожалению, рак начинает вызывать жалобы и симптомы только тогда, когда он уже распространился в другие органы и когда его лечение становится все более трудным. Однако с помощью скрининговых обследований можно обнаружить рак уже на ранней стадии развития или до начала его развития. Если люди обращаются к врачу слишком поздно или с уже появившимися жалобами, лечить рак будет намного труднее.
Как принять участие в скрининговом обследовании?
Людям, входящим в целевую группу скрининга, будут отправлены персональные электронные приглашения. Если в регистре скрининговых обследований на рак нет информации о перенаправлении электронной почты человека, то на адрес проживания, указанный в Регистре народонаселения, высылается приглашение в виде бумажного письма. После получения приглашения для участия в скрининге необходимо обратиться в центр своего семейного врача и записаться на прием к семейной медсестре. Здесь важно помнить, что вам не обязательно ждать персонального приглашения, и вы можете участвовать в скрининговых обследованиях и без него. Если вы принадлежите к целевой группе скрининга в этом году, вы можете напрямую связаться со своим семейным врачом и записаться на прием к семейной медсестре. Также стоит помнить, что приглашение на прием действует до конца текущего календарного года.
Как проводится скрининговое обследование?
Для скрининговых обследований рака толстой кишки в качестве основного метода обнаружения крови в кале используется анализ скрытой крови. Колоноскопическое обследование (эндоскопическое обследование толстой кишки при помощи видеокамеры, помещенной в гибкую трубку) проводится только тем пациентам, у которых тест на скрытую кровь в кале дал позитивный результат. В кабинете вашего семейного врача или медсестры вы можете получить набор для сбора проб кала на дому с контейнером для проб, информационным материалом, анкетой и конвертом с адресом лаборатории, в которую следует отправить пробу. Вы можете взять пробу кала дома, а затем ее нужно будет отправить в лабораторию по почте в конверте. Почтовые расходы за отправку пробы оплачены заранее и дополнительные затраты на это не потребуются.
Как я узнаю о результатах моего обследования?
Результат своего обследования можно узнать в центре семейного врача или на Портале пациентов digilugu.ee Ответ теста на скрытую кровь можно просмотреть на Портале Пациента www.digilugu.ee в течение 10 рабочих дней после отправки пробы по почте (см. рубрику Данные о здоровье – Результаты обследований - Ответы на направления). Если результаты теста оказались позитивными, то для организации дополнительного обследования нужно будет связаться с центром семейных врачей. Волноваться нет причин, так как позитивный ответ в первичном тесте означает, что в данный момент есть необходимость в дополнительном обследовании, и ничего более.