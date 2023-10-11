5 знаков зодиака, которые не созданы для семьи

Овен

Овен — король драмы. Как и у каждого короля у него есть королева. Рано радуетесь, счастливой сказки не будет. С дамой сердца Овен расстался еще в юности. Прошли годы, но он помнит первую любовь, хранит фотографии и раз в месяц даже пишет бывшей по пьяни: стихи, разумеется. А как же семья? Овен хочет быть в горе и радости только со своей первой любовью. Да, другие интрижки случаются. Но это все пустое, настоящие чувства он уже познал в 17 лет на скамейке у дома.

Стрелец

Стрелец боится рутины, даже если это будет счастливая жизнь с прекрасной девушкой на вилле у океана. Ему быстро наскучит однообразие, и человек побежит покорять новые горизонты. Умчится Стрелец, конечно, без второй половины. Почему? Во-первых, его ждут опасности (Стрелец не хочет подвергать рискам избранницу), а во-вторых, он уезжает на время, потом вернется с плюшками, венерическими болезнями и внебрачными детьми. Такого Робинзона точно стоит подождать?

Водолей

Хотите удержать Водолея? Тогда развивайтесь, он любит ярких и самодостаточных женщин. А вы сидите в декрете и воспитываете детей, пусть и совместных. Садик, уборка, болезни? Какая скукотища. Решили пойти другим путем и заниматься карьерой? Где ваша легкость?! Он хочет общаться с женственной девушкой, а с вами ему не по пути. В общем, с такими запросами, как у Водолея, не сваришь ни каши, ни семьи.

Весы

Наверняка вы часто встречали на сайтах знакомств именно Весов. Причина проста: люди этого знака зодиака долго сомневаются при выборе партнера и так же нерешительно завязывают близкие отношения с более-менее понравившимся кандидатом. Как только дело доходит до совместного быта, с Весами творится страшное: они не выдерживают ответственности, долго психуют, а потом быстро сворачивают с семейного марафона.

Скорпион