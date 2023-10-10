Косметическое голодание: что это и как правильно его устроить?

Тут не нужно быть ученым или косметологом, чтобы понять: откажись от ежедневного мейка — и кожа будет чувствовать себя и выглядеть иначе. Поры точно почистятся и сузятся, количество прыщей значительно уменьшится, кожа начнет дышать. Чуда, конечно, не произойдет — никакого эффекта фотошопа никто не обещает. Все-таки, состояние кожи напрямую зависит от питания и образа жизни. Если хотите здоровую и красивую кожу, придется постараться, а не просто практиковать косметическое голодание.

Если верить Коко Хаяси, кожа привыкает к ежедневному уходу и перестает самостоятельно функционировать, ожидая следующей порции подпитки извне. С помощью косметического голодания можно нормализовать секрецию сальных желез и восстановить естественную гидро-липидную мантию, ослабленную чрезмерным очищением или питанием. Это такой своеобразный детокс: организм восполняет недостающие ресурсы сам, понимая, что никакой крем с коллагеном или гиалуроновой кислотой на помощь к нему не придет и придется самостоятельно синтезировать эти и другие важные элементы.

Термин Skin fasting появился в 2011 году, и ввел его в оборот Коко Хаяси — создательница японского бренда Mirai Clinical. Она призывала девушек ложиться спать с "голым“ лицом, то есть: никаких сывороток, кремов и любых других косметических штучек в течение недели. Средства для очищения были также под запретом.

Собственно, это и есть — косметическое голодание, которое, если верить экспертам, поможет улучшить состояние кожи. Бьюти-концепция предполагает не только полный отказ от декоративной косметики, но и уходовых средств на определенное время. Тренд появился относительно недавно и быстро завоевал популярность у девушек, которые любят эксперименты над своей внешностью и заботятся о здоровье.

Совсем недавно в тренде была 10-ступенчатая система корейского ухода. Девушки тщательно умывали лицо и наносили множество всяких косметических штук на кожу, чтобы продлить ее молодость и здоровье. Адепты здорового образа жизни скептически относились к K-beauty, ведь обилие уходовых средств не только перегружает кожу, но и печень (да-да, чем меньше мы пользуемся косметикой, тем меньше перегружен этот орган). Потом все резко изменилось — в тренде Skin fasting.

В чем же тогда польза косметического голодания?

Когда вы пользуетесь новым средством, возникает реакция — кожа его либо принимает, либо нет. Если появилась аллергия, шелушение, раздражение или другая проблема, есть смысл на время отказаться от нового продукта, чтобы кожа успокоилась. Когда вы полностью отказываетесь от привычного ухода, вы сможете понаблюдать — как поведет себя кожа. Либо ничего не поменяется, либо возникнет реакция — положительная или отрицательная. Возможно, часть имеющихся средств вам не так необходимы, как кажется. "Отдохнув“ от косметики, вы может вообще откажетесь от каких-то продуктов и будете довольствоваться минимумом.

Кстати, уходовая косметика никак не влияет на функции кожи: она не перестанет выполнять то, что ей предначертано природой. Косметика ей лишь помогает и поддерживает, но никак не может заменить естественные процессы.

Косметическое голодание полезно тем, что оно как бы перезапускает все имеющиеся процессы, кожа начинает в полной степени дышать. Skin fasting рекомендуется проводить раз в несколько месяцев — так вы точно увидите результат и поймете: стоит ли "игра свеч“ или "ну его это голодание“.

Есть ли минусы косметического голодания?

Конечно, и они очевидны. Далеко не все дерматологи и косметологи рады новому тренду и стараются переубедить девушек в обратном. Наша кожа ежедневно контактирует с негативными факторами окружающей среды: смог, пыль, грязь, солнце, перепады температур, повышенная влажность или сухость воздуха. Если использовать для умывания только воду, кожа не будет очищена и увлажнена в полной степени. Из-за этого на поверхности эпидермиса начнут скапливаться и размножаться болезнетворные микроорганизмы, приводящие к большому количеству воспалений, комедонов и сальному блеску. И эти проблемы будут касаться не только девушек с проблемной или жирной кожей.