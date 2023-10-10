Косметическое голодание: что это и как правильно его устроить?
Бьюти-чарты не покидает тренд Skin fasting (косметическое голодание) и его хештэг #nomakeup. Что это такое и поможет ли он улучшить состояние кожи, рассказывает Woman.
Совсем недавно в тренде была 10-ступенчатая система корейского ухода. Девушки тщательно умывали лицо и наносили множество всяких косметических штук на кожу, чтобы продлить ее молодость и здоровье. Адепты здорового образа жизни скептически относились к K-beauty, ведь обилие уходовых средств не только перегружает кожу, но и печень (да-да, чем меньше мы пользуемся косметикой, тем меньше перегружен этот орган). Потом все резко изменилось — в тренде Skin fasting.
Что такое Skin fasting?
Собственно, это и есть — косметическое голодание, которое, если верить экспертам, поможет улучшить состояние кожи. Бьюти-концепция предполагает не только полный отказ от декоративной косметики, но и уходовых средств на определенное время. Тренд появился относительно недавно и быстро завоевал популярность у девушек, которые любят эксперименты над своей внешностью и заботятся о здоровье.
Термин Skin fasting появился в 2011 году, и ввел его в оборот Коко Хаяси — создательница японского бренда Mirai Clinical. Она призывала девушек ложиться спать с "голым“ лицом, то есть: никаких сывороток, кремов и любых других косметических штучек в течение недели. Средства для очищения были также под запретом.
Если верить Коко Хаяси, кожа привыкает к ежедневному уходу и перестает самостоятельно функционировать, ожидая следующей порции подпитки извне. С помощью косметического голодания можно нормализовать секрецию сальных желез и восстановить естественную гидро-липидную мантию, ослабленную чрезмерным очищением или питанием. Это такой своеобразный детокс: организм восполняет недостающие ресурсы сам, понимая, что никакой крем с коллагеном или гиалуроновой кислотой на помощь к нему не придет и придется самостоятельно синтезировать эти и другие важные элементы.
Тут не нужно быть ученым или косметологом, чтобы понять: откажись от ежедневного мейка — и кожа будет чувствовать себя и выглядеть иначе. Поры точно почистятся и сузятся, количество прыщей значительно уменьшится, кожа начнет дышать. Чуда, конечно, не произойдет — никакого эффекта фотошопа никто не обещает. Все-таки, состояние кожи напрямую зависит от питания и образа жизни. Если хотите здоровую и красивую кожу, придется постараться, а не просто практиковать косметическое голодание.
В чем же тогда польза косметического голодания?
Когда вы пользуетесь новым средством, возникает реакция — кожа его либо принимает, либо нет. Если появилась аллергия, шелушение, раздражение или другая проблема, есть смысл на время отказаться от нового продукта, чтобы кожа успокоилась. Когда вы полностью отказываетесь от привычного ухода, вы сможете понаблюдать — как поведет себя кожа. Либо ничего не поменяется, либо возникнет реакция — положительная или отрицательная. Возможно, часть имеющихся средств вам не так необходимы, как кажется. "Отдохнув“ от косметики, вы может вообще откажетесь от каких-то продуктов и будете довольствоваться минимумом.
Кстати, уходовая косметика никак не влияет на функции кожи: она не перестанет выполнять то, что ей предначертано природой. Косметика ей лишь помогает и поддерживает, но никак не может заменить естественные процессы.
Косметическое голодание полезно тем, что оно как бы перезапускает все имеющиеся процессы, кожа начинает в полной степени дышать. Skin fasting рекомендуется проводить раз в несколько месяцев — так вы точно увидите результат и поймете: стоит ли "игра свеч“ или "ну его это голодание“.
Есть ли минусы косметического голодания?
Конечно, и они очевидны. Далеко не все дерматологи и косметологи рады новому тренду и стараются переубедить девушек в обратном. Наша кожа ежедневно контактирует с негативными факторами окружающей среды: смог, пыль, грязь, солнце, перепады температур, повышенная влажность или сухость воздуха. Если использовать для умывания только воду, кожа не будет очищена и увлажнена в полной степени. Из-за этого на поверхности эпидермиса начнут скапливаться и размножаться болезнетворные микроорганизмы, приводящие к большому количеству воспалений, комедонов и сальному блеску. И эти проблемы будут касаться не только девушек с проблемной или жирной кожей.
Отказ от уходовой косметики также может спровоцировать обострение себореи, атопического дерматита, экземы, псориаз, розацеу, гормональной угревой сыпи. Ведь придется отказаться, пусть и на время, от лечебных кремов, масок, сывороток и пенок. Ничем хорошим это не обернется. А от санскрина вообще отказываться нельзя никогда — все-таки солнечные лучи "дремлют“ только ночью, в остальное время они активны и оказывают довольно негативное влияние. Слышали, наверное, о фотостарении и пигментации?
От декоративной косметики можно отказаться обладателям чистой и безупречной кожи нормального типа. Если вы страдаете от тусклого и серого цвета лица, кругов под глазами, купероза, мелких несовершенств, постакне, отказ от макияжа добавит болезненности внешнему виду.
Бьюти-концепция Skin fasting имеет смысл, когда она не наносит вред, то есть, в том случае, если вы откажетесь от средств, которые в принципе не нужны. Тех продуктов, которые не улучшают и не ухудшают состояние кожи, а также от тех, от которых важно отдыхать — агрессивных средств, в составе которых кислоты, ретинол, абразивные частички.
Как сделать Skin fasting безопасным?
Классическое косметическое голодание предполагает полный отказ от любой косметики на 3-5 дней. За это время можно столкнуться с сильной сухостью и шелушением, а также желанием немедленно увлажнить кожу. Но через пару дней запустятся естественные процессы регенерации, старые клетки "ремонтируют“ и интенсивно обновляются, все пройдет само собой. Кожа будет выглядеть сияющей, гладкой и здоровой. Вы можете поэкспериментировать с классическим вариантом Skin fasting или же его облегченной версией.
Лучшее время для кожного детокса — отпуск в странах с повышенной влажностью. Так коже легче будет перенести отсутствие дополнительного увлажнения. К сожалению, не всегда получается уехать в другую страну, поэтому практиковать косметическое голодание можно и дома. Но не забывайте поддерживать высокую влажность воздуха в помещении и пить как можно больше жидкости.
Применяйте косметические средства с интенсивным действием курсами. К ним относятся пилинги, продукты с кислотами, пептидами, ретинолами, пузырьковые, глиняные и грязевые маски. От этих продуктов коже точно важно отдыхать, чтобы исключить обезвоживание, гиперпигментацию и реактивность.
Ориентируйтесь на сезон. Зимой используйте один питательный крем, а не наслаивайте сыворотку, масло, флюид, эссенцию. Летом вообще можно обойтись легким гелем с SPF-защитой. С декоративной косметикой это правило тоже работает: зимой — более плотные текстуры, летом — невесомые (а если загорите, то можно вообще кожу не тонировать).
Не наслаивайте продукты друг на друга. Следовать правилу — сначала тонер, потом ампула, затем сыворотка и все "запечатываем“ кремом, а сверху шлифанем гидролатом, мистом или розовой водой — не нужно. Это тотальный перегруз. Оставьте минимальный набор средств в легких формах, которые быстро впитываются и не оставляют никакого неприятного ощущения.
Косметическое голодание нельзя применять во время обострения хронических заболеваний, грибковых, вирусных, инфекционных заболеваний, усиленных умственных и физических нагрузках, повышенном стрессе, дерматологических патологиях.
Бьюти-концепция Skin fasting принесет пользу только в том случае, если рассматривать ее с точки зрения имеющихся проблем и ориентироваться на собственный комфорт. Если вы считаете, что без косметики никак не обойтись, не нужно "насиловать“ ни себя, ни свою кожу. От этого она точно лучше не станет.