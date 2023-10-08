Красота и здоровье
08.10.2023, 14:00

Назван овощ, который сохраняет молодость кожи и снижает риск развития рака

 (1)
408989071
408989071
ФОТО: fornStudio | Shutterstock

Некоторые овощи богаты питательными веществами и витаминами, которые могут защитить кожу от старения и противодействовать развитию ряда заболеваний. Об одном из них врач Майкл Мосли рассказал изданию Mirror.

По словам специалиста, в рацион стоит включить помидоры. Они содержат в своем составе витамин С, калий, фолиевую кислоту и ликопин. Последний, как полагают ученые, способен снизить риск развития онкологии и сохранить молодость кожи.

„Ликопин является мощным антиоксидантом, который помогает нашему организму бороться со “свободными радикалами“, – обращает внимание эксперт.

Считается, что помидоры могут повысить уровень коллагена в организме. В одном исследовании люди, которые потребляли около 40 г томатной пасты с оливковым маслом каждый день в течение 10 недель, “зарабатывали“ на 40% меньше солнечных ожогов. Аналогичное исследование показало, что томатная паста и оливковое масло не только защищают от повреждения ДНК в коже, но и ее саму от различного рода повреждений.

Оставить комментарий Читать комментарии (1)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии