Как наши предки мылись и ухаживали за кожей: ответ вас удивит(9)
Косметология кажется новой наукой, однако на самом деле ей исполнилось уже несколько тысяч лет. Подробнее – в материале "Леди".
Косметология в Древнем мире
Первые «пособия“ по косметологии археологи обнаружили в древнеегипетских гробницах. На папирусе были записаны различные рецепты по уходу за кожей, в том числе многочисленные советы о том, как проводить расслабляющие процедуры для вернувшихся из боя воинов, рецепты мазей для избавления от морщин или бородавок, а также методы составления благовоний из растений.
Родиной самого термина «косметология“ считается Древняя Греция: в переводе с греческого слово kosmetike означает «искусство украшения“. В этой же стране впервые появились и «косметы“ — так называли рабов, которые проводили ухаживающие процедуры и помогали замаскировать недостатки внешности. Были в Греции и специалисты в области парфюмерии, они создавали различные ароматические композиции на основе растений.
В Древнем Риме широкое распространение получили бани-термы. В них древние римляне не только мылись и культурно проводили время (в этом они схожи с нашими чистюлями-предками), но и уделяли немало времени различным процедурам ухода. Как правило, в термах были массажные комнаты и помещения, в которых проводились растирания тела маслами. Также именно Древний Рим считается родиной соляриев.
Уже в древности косметология была тесно связана с медициной. Так, первые древнеримские труды по медицине включали в себя и рекомендации по поддержанию красоты. С медицинской точки зрения развивал косметологию и Авиценна: этот персидский ученый сумел выявить взаимосвязь здоровья организма и состояния кожи. Он же создал специальные методики, которые помогали вылечить различные кожные недуги и даже предупредить их появление.
Развитие косметологии замедлилось лишь в Средневековье: в это время из-за преследований церкви люди стали больше заботиться о душе, а не о теле. И лишь со второй половины XVIII века косметология как наука смогла обрести «второе дыхание“.
Первая косметика
Украшать себя люди начали еще раньше. Так, сохранились свидетельства, что даже в каменном веке народы применяли разнообразные средства, чтобы разукрасить лицо и тело. Так, первобытные люди старались не только выглядеть более привлекательно, но и защитить свою кожу от внешнего воздействия: солнца, ветра, снега, дождя. Кроме того, особая раскраска означала и принадлежность к определенному роду.
Автором первого справочника по косметике принято считать Клеопатру — эта царица много внимания уделяла уходу за собой. Археологи даже обнаружили древнюю лабораторию по производству косметики, по всей видимости, принадлежавшую в свое время именно Клеопатре. Был собственный «косметический кабинет“ и у другой египетской царицы — Хатшепсут.
Египтяне — как женщины, так и мужчины — использовали косметику, прежде всего, для подведения глаз (как правило, для этого использовали толченый малахит). Это было необходимо, чтобы защитить радужку от палящего солнца. Также египтяне окрашивали волосы и активно смягчали кожу различными растительными и животными жирами.
Огромное внимание искусству макияжа уделяли в Японии и Китае. В этих странах было принято сильно пудрить и забелять лицо, а также выделять брови и губы. Ослепительно белого цвета лица помогала добиться рисовая пудра, для помады использовали высушенные и измельченные лепестки цветов, а в роли черного красителя выступал чаще всего древесный уголь.
В Европе эпохи Возрождения люди стали активно краситься — по-видимому, сказалось долгое воздержание от эстетических процедур. В то время о вреде или пользе косметических препаратов никто не задумывался, гораздо большее внимание уделялось красоте. Именно в то время в косметике стали применять ядовитые компоненты. Так, например, для отбеливания лица использовали соли сулемы и свинца, а в состав пудры входил мышьяк. Причем нередко макияж не смывали, а просто наносили на лицо на следующий день новый слой косметики. Именно поэтому смерть и болезни красавиц в те годы — явление отнюдь не редкое.
После эпидемии оспы у европейских красавиц в моду вошли «мушки“ — небольшие кусочки черного бархата, которые приклеивали на лицо. У «мушек“ было сугубо практическое применение: ими прикрывали оспинки или неровности кожи, вызванные болезнью. Сугубо научное развитие косметологии началось лишь в XIX веке. Именно тогда парфюмерные и косметические средства начали выпускаться в больших количествах. В XX столетии косметология стала активно развиваться, причем все чаще люди стали задумываться о безопасности применяемых для красоты средств и методов.