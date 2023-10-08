Как наши предки мылись и ухаживали за кожей: ответ вас удивит

Косметология в Древнем мире

Первые «пособия“ по косметологии археологи обнаружили в древнеегипетских гробницах. На папирусе были записаны различные рецепты по уходу за кожей, в том числе многочисленные советы о том, как проводить расслабляющие процедуры для вернувшихся из боя воинов, рецепты мазей для избавления от морщин или бородавок, а также методы составления благовоний из растений.

Родиной самого термина «косметология“ считается Древняя Греция: в переводе с греческого слово kosmetike означает «искусство украшения“. В этой же стране впервые появились и «косметы“ — так называли рабов, которые проводили ухаживающие процедуры и помогали замаскировать недостатки внешности. Были в Греции и специалисты в области парфюмерии, они создавали различные ароматические композиции на основе растений.

В Древнем Риме широкое распространение получили бани-термы. В них древние римляне не только мылись и культурно проводили время (в этом они схожи с нашими чистюлями-предками), но и уделяли немало времени различным процедурам ухода. Как правило, в термах были массажные комнаты и помещения, в которых проводились растирания тела маслами. Также именно Древний Рим считается родиной соляриев.

Уже в древности косметология была тесно связана с медициной. Так, первые древнеримские труды по медицине включали в себя и рекомендации по поддержанию красоты. С медицинской точки зрения развивал косметологию и Авиценна: этот персидский ученый сумел выявить взаимосвязь здоровья организма и состояния кожи. Он же создал специальные методики, которые помогали вылечить различные кожные недуги и даже предупредить их появление.

Развитие косметологии замедлилось лишь в Средневековье: в это время из-за преследований церкви люди стали больше заботиться о душе, а не о теле. И лишь со второй половины XVIII века косметология как наука смогла обрести «второе дыхание“.

Первая косметика