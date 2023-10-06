Качественный косметический продукт не обязательно должен стоить дорого
Кампания «Идея красоты“ в магазинах Maxima предлагает вам известные и качественные товары по более выгодным ценам. Продукцию, подходящую для своих ритуалов красоты, смогут найти как те, кто предпочитает отечественных производителей, так и любители известных брендов. Красивые предложения действуют до 25.10, а лучший выбор можно найти в магазинах Maxima XX и XXX.
Пришло время развеять миф о том, что быть красивой – значит пользоваться дорогими косметическими средствами!
Действительно, косметические средства высокого ценового класса имеют свои преимущества, часто содержа эксклюзивные ингредиенты, оказывающие эффективное действие. Но это не всегда так, поэтому нельзя проводить параллель, что дорого – значит лучше. Если говорить от обычных ритуалах красоты, которые дарят нам естественную красоту, на полках магазинов также есть множество недорогих продуктов, которые отлично справляются со своей задачей.
Естественные ритуалы красоты, которые не ударят по вашему кошельку:
Очищайте лицо ежедневно! Используйте очищающий гель для лица или мицеллярную воду для ежедневного очищения кожи. Чистая кожа – основа естественной красоты. Для этого не обязательно выбирать дорогой продукт, лучше сосредоточьтесь на том, что лучше всего подходит вашей коже.
Увлажняйте кожу после умывания! Это касается в первую очередь лица, но также и тела, если у вас более сухая кожа. Если вашей коже подходит натуральный крем из календулу, его вполне достаточно и к тому же он доступен по очень выгодной цене. Однако, если вы ищете крем с определенными ингредиентами для конкретных нужд, стоит изучить состав и найти решение, соответствующее своему ценовому диапазону.
Побалуйте кожу домашними процедурами! Возьмите за правило время от времени делать процедуры по уходу за лицом или телом в домашних условиях. Домашний уход за лицом – доступный способ придать коже лица сияние, сделать это можно, например, с помощью тканевых масок для лица, представленных в рамках нашей кампании красоты многими производителями. Для тела используйте очень эффективные скрабы и маски для рук и ног.
Питайте свои волосы! Добавьте масла или маски в обычный процесс мытья волос, чтобы время от времени подпитывать свои волосы. Особенно важно увлажнять волосы летом и зимой, когда погодные условия для них более суровые. Для вашего типа волос может подойти не дорогой профессиональный продукт из салона, а натуральное, отечественное средство, более доступное по цене и продающееся в продуктовом магазине. Пробуйте и не ориентируйтесь только на ценовой класс, надеясь, что дорого – значит лучше.
Все косметические средства, необходимые для этих простых ритуалов, можно приобрести в магазинах Maxima в рамках проводимой с 5.10 по 25.10 кампании красоты по более низкой, чем обычно, цене. Сейчас самое время пополнить запасы своих косметических средств и наслаждаться красотой такой, какая она есть. Представлены такие известные бренды, как Tigi, Rich, Nurme, John Frieda и многие другие. Кроме того, вас ждут сюрпризы в виде Byphasse, Mizon, Aussie, Sairo и La Roche-Posay.
Руководитель по продажам и маркетингу Maxima Eesti Яаника Терасмаа представляет идею кампании красоты следующим образом: «Как бы я ни выглядела, я решила любить себя в любом состоянии – без макияжа или с макияжем, такой, какая я есть. Дать коже лица отдохнуть – очень важная часть моих ритуалов красоты, но еще более важны утренние и вечерние процедуры для обеспечения моей красоты. От ухода за волосами до масок, с помощью которых можно побаловать свою кожу. «Идея красоты“ предлагает людям еще более выгодные по цене продукты для всех ритуалов красоты“.
С предложениях кампании красоты можно ознакомиться здесь.