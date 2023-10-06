Как ягодка: в моду вошел клубничный макияж

Недавно модель поделилась своим видео и дала старт новому тренду, который уже получил название клубничный макияж. Его главная особенность — нежный румянец на щеках и акцент на веснушках. Выглядит такой мейкап очень натурально и выгодно подчеркивает природную красоту. Мы подготовили пошаговую инструкцию, которая поможет стать самой модной "клубничной девушкой“.

Именно румяна придают "клубничность“ этому макияжу. Лучше всего подойдут нежные розовые оттенки. Их можно нанести на щеки пальцем, как это делает Бибер, и растушевать в направлении висков. Вид румян не имеет значения. Если вам нравятся кремовые или жидкие, используйте их. Такие румяна можно накладывать пальцем или спонжем, а вот рассыпчатые наносите кистью. Убрать излишки румян с лица легко с помощью ватного диска, смоченного мицеллярной водой.

Румяна лучше выбирать с учетом типа кожи. Для жирной и комбинированной подойдут рассыпчатые, жидкие или румяна-пудра. Девушкам с сухой кожей лучше использовать румяна в виде крема: в их составе есть компоненты, которые увлажняют кожу, поэтому она будет выглядеть свежей и здоровой.

Для губ вам понадобится карандаш, румяна и блеск для губ. Для "клубничного“ образа лучше всего подойдут нежные персиковые и розовые оттенки. Но можно подобрать тон карандаша, учитывая свой цветотип. Например, со смуглой кожей будет хорошо сочетаться насыщенный красный цвет, а шиммерные оттенки выгодно подчеркнут загар. Обладательницам светлой кожи лучше остановиться на коралловом и нежно-розовом.

Блеск для губ, который был трендом 2000-х годов, снова в моде. С помощью него можно создать зеркальный эффект — для этого нанесите кистью на губы несколько слоев блеска.