Названы простые упражнения, которые помогут быстро проснуться и взбодриться

Эта 10-минутная утренняя тренировка даст толчок вашему дню и принесет вам больше пользы, чем вы можете себе представить. Эта зарядка рекомендуется в исходном виде для людей до 45 лет, но есть и модификации для тех, кто перешагнул рубеж 55-летия.

Вы просыпаетесь утром уставшими? Если да, то вам определенно пойдет на пользу эта 10-минутная тренировка — короткая программа упражнений с пролонгированным эффектом. Она поможет взбодриться и проснуться, а также подготовить мышцы к сидячей работе, то есть вынужденному напряжению одних мускулов и растяжению других.

Мощная тренировка

Мощная программа включает в себя упражнения на растяжку, кардио, гибкость, тонус мышц и силовые упражнения, которые входят в стандартную тренировку. Одно упражнение — растяжка грудных мышц, при которой вы отводите плечи назад и растягиваете мышцы груди — снимает напряжение, вызванное неправильной осанкой, и побуждает вас сидеть прямо во время работы за компьютером.

Тренировка начинается с одной минуты легких прыжков или ходьбы на месте — кардиоупражнения, которые повышают частоту сердечных сокращений. Сначала это можно делать медленно, чтобы разогреться, наращивая скорость к концу минуты. Затем следуют две минуты растяжки для развития гибкости конечностей, а затем серия упражнений на тонус мышц и наращивание силы, а затем завершается заминочной растяжкой.

Выполнение тренировки для пробуждения

Всего восемь упражнений. Пожилые люди могут заменить прыжки быстрой ходьбой, а также модифицировать некоторые другие упражнения в зависимости от уровня их выносливости.