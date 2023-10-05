ПОДКАСТ | Как помочь своему ребенку, которого перевели на эстоноязычное обучение? Рассказывает психолог

Переход на эстоноязычное образование - стресс для многих родителей. Как помочь своему ребенку и какой стратегии придерживаться?

Во-первых, нужно успокоиться родителям. Многие до сих пор не приняли это как факт. Но нужно сказать себе - все, мы учимся на эстонском. При этом родители ожидают, что ребенок должен пойти в первый класс и все понимать. На самом деле, нет, не должен, особенно если он из русскоязычной семьи. Мы ждем, что через три месяца ребенок заговорит, но на самом же деле, пассивный словарный запас эстонских слов может накапливаться до полутора лет - и все это время ребенок может вообще ничего не говорить на эстонском. Не нужно этого бояться и бежать нанимать ему пять репетиторов. В таком режиме, как сейчас, дети волей-неволей, но эстонский выучат. Ребенок не станет неуспешным, если в третьем классе получит условно тройку по эстонскому языку.

Родителям же важно успокоиться и не мешать. Не пытаться "причинять" добро и делать с ребенком бесконечные уроки. Да, помогать надо, если ребенок приходит и говорит, что ничего не принимает. Если вы сядете рядом и поддержите его, он, скорее всего, сам все в итоге сделает.

Что слышат дети вокруг? “Да что это такое! Ввели этот эстонский, зачем?“ И это - из каждого утюга. Дети не должны этого слышать. Они должны слышать: “О, как здорово, ты живешь в Эстонии и будешь знать эстонский язык!“ Нужно, чтобы родители ребенка в этом поддерживали, мотивировали.

Как себя вести, если у ребенка падает успеваемость из-за перехода на эстонский язык? И как не допустить, чтобы у него возникли на этом фоне проблемы с самооценкой?

Проблема в том, что мамы и папы сами очень расстраиваются плохим оценкам. Ни один ребенок в здравом уме не хочет учиться плохо. Если так происходит, значит у него не получается. Что же делать? Замечать то, что получается.