Нутрициолог назвала способ извлечь пользу из вредных продуктов

Тахнычева рассказала, что многие сладости, которые считаются вредными, на самом деле могут быть полезны. Так, она порекомендовала включить в рацион шоколад с содержанием какао не менее 70%. Полезные вещества, содержащиеся в какао-бобах, помогают сохранять здоровье сердца и сосудов, а также предотвратить нейродегенеративные болезни.

Помимо этого, к полезным сладостям она причислила те, которые изготавливаются без добавления сахара, например, смокву и пастилу.

„Что касается жирной пищи, то рекомендую добавлять в свой рацион жирные сорта рыбы: палтус, скумбрию и сельдь“, – добавила нутрициолог.

Она также посоветовала употреблять печень трески, масло гхи и любые виды икры. Разнообразить рацион эксперт посоветовала растительной пищей, например, авокадо, сыродавленными маслами из семян и орехов, а также растительным маслом.

При этом она подчеркнула, что фритюр – это источник трансжиров, использовать его не рекомендуется.