„Под ванной было куриное яйцо в коконе моих волос…“: женщина рассказала, как пережила роман лучшей подруги и собственного мужа

Спустя год он сделал мне предложение, мы сыграли свадьбу в красивом саду в усадьбе наших друзей, куда пригласили только самых родных и близких людей. Мы все держали в тайне, чтобы наше бракосочетание не стало достоянием общественности. Праздник прошел идеально, как и наша дальнейшая семейная жизнь. Спустя год мы решили завести детей, но выяснилось, что у нас проблемы с зачатием. То есть врачи так толком и не смогли объяснить, почему я не могу забеременеть: анализы были прекрасные у нас обоих, а детей не было. Разумеется, Надя все это знала.

На работе я познакомилась с известным мужчиной (именно поэтому я не называю имен), который начал за мной ухаживать. Его утонченные манеры, джентльменские поступки и интеллект меня просто обезоружили. Я влюбилась, как школьница, и, разумеется, обо всем в мельчайших деталях рассказывала Наде, как и она мне, о своих романах. Понимаете, когда публичный и уважаемый человек начинает оказывать тебе недвусмысленные знаки внимания, это прямо окрыляет и повышает самооценку. Я порхала от счастья, как бабочка, и мне хотелось всему свету рассказать о нем. Но о моем романе на тот момент знала лишь Надя, которая искренне за меня радовалась. Так мне, во всяком случае, казалось.

Чтобы было понятно, каким это стало для меня потрясением, расскажу вам о дружбе с женщиной-предательницей. Я познакомилась с Надей (имя изменено — прим. Woman.ru) на вступительных экзаменах в институт. Мы жили в одной комнате в общаге и делились всем. Вместе переживали разочарования, помогали друг другу и были, наверное, ближе, чем даже родные сестры. У каждой из нас личная жизнь складывалась хорошо: то есть не было каких-то трагедий и жутких историй. Профессиональные успехи после выпуска из института тоже не заставили себя ждать: я занималась вопросами кинопроизводства, а Надя решила строить собственный бизнес в индустрии красоты. Я очень ее поддерживала: благодаря работе я познакомилась со многими публичными людьми и знаменитостями, которым рассказывала про Надин салон. Так у нее появились известные клиенты. Кроме того, когда ей нужен был кредит, я нашла людей, согласившихся выручить ее. То есть во многом ее успех — это и моя заслуга. Тем не менее, я всегда все делала бескорыстно, ведь она была мне родной душой.

Каково узнать, что супруг изменяет вам не с какой-то noname девицей, а с вашей лучшей подругой? Для большинства звучит как кошмарный сон или сюжет мелодрамы, но, увы, подобные сценарии окружают нас в реальности и могут разворачиваться, например, в соседской семье или у ваших хороших знакомых. Многие женские форумы пестрят советами о том, что замужним дамам не стоит рассказывать своим одиноким подругам о достоинствах мужа и всячески его расхваливать перед ними. Ведь девушки могут в него влюбиться, а это приводит к опасным последствиям. Об одной из таких историй мы узнали от героини, столкнувшейся с двойным предательством: лучшая подруга пыталась разрушить семью и увести ее мужа.

Пока я тщетно пыталась понять, что не так с нами, личная жизнь моей подруги бурлила и кипела. У нее было много романов, но ни один из них не заканчивался предложением. Она говорила, что сама не хочет замуж и поэтому ее все устраивает. У меня не было причин не верить в это. Однажды рано утром Надя позвонила в нашу дверь, я страшно перепугалась от раннего и неожиданного визита. Она была сама не своя, очень встревоженная и растерянная. Выяснилось, что Надя беременна, но про отца ребенка говорить она отказывалась. Лишь пробормотала, что он очень влиятельный мужчина, к тому же женат и ему не нужны такие проблемы, как любовница в положении. Мне было странно такое слышать, ведь она никогда об этом ухажере не упоминала. Надя призналась, что всего лишь раз переспала с этим человеком и совсем не хотела подобного исхода. Однако ребенка она все же решила оставить. Я была рада, хоть и не знала, кто папа.

Муж был в очередной командировке, когда это случилось. И пока его не было Надя жила у нас. После возвращения супруга, я ему рассказала, что приключилось с подругой, но он как-то наигранно равнодушно отреагировал. Тогда я не обратила на это внимания, решив, что он загружен мыслями о работе. Надя продолжала жить у нас, я сама на этом настояла, потому что переживала за ее беременность. Спустя две недели она уехала к себе, а через несколько дней позвонила мне среди ночи и в слезах сообщила, что у нее случился выкидыш. Я забрала ее к нам и пыталась утешить. А утром мне на несколько дней пришлось улететь в другой город по работе, но я поручила мужу приглядывать за Надей, которая оставалась у нас, пока меня не было. Каждый день я созванивалась и с подругой, и мужем, и все вроде было хорошо. У меня не было никакого повода не доверять им. Если честно, даже мысль не закрадывалась о том, что между ними вообще что-то такое может быть.

Во время одного из звонков я не нажала на отбой и услышала все, что Надя обсуждала с моим супругом. Возможно, она специально это сделала, чтобы мы развелись и он достался ей, не знаю. Они ругались: подруга требовала от моего мужа, чтобы он ушел от меня и женился на ней, ведь она залетела от него, а это значит, что проблемы с зачатием у меня. А он отвечал, что она специально все это подстроила и никакой беременности не было вообще, именно поэтому она якобы и выдумала выкидыш. Он требовал от нее анализы и заключение врача, но она в этот момент сорвалась на крик. Я же слушала все это как завороженная, мне кажется, тогда я даже забыла, что мне надо было дышать. Они орали друг на друга, пока я задыхалась от открывшейся правды. Эти ощущения похожи на те, которые испытывает человек, неожиданно рухнувший в воду под лед. Вроде ты устойчиво стоял на земле, а на деле оказалось, что это хрупкий лед, под которым таится глубокая пучина.