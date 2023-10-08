„Под ванной было куриное яйцо в коконе моих волос…“: женщина рассказала, как пережила роман лучшей подруги и собственного мужа(3)
О предательстве сняты тысячи фильмов и написано еще больше книг. Казалось бы, это привычное явление, с которым сталкивался почти каждый из нас — что тут драматизировать? Однако существует особо изощренный вид предательства, в котором неожиданный удар в спину прилетает не от одного близкого человека, а сразу от двух. Свою историю об измене мужа и неудавшейся женской дружбе Woman расскажет героиня, которая нашла собственный способ разрешить эту непростую ситуацию.
Каково узнать, что супруг изменяет вам не с какой-то noname девицей, а с вашей лучшей подругой? Для большинства звучит как кошмарный сон или сюжет мелодрамы, но, увы, подобные сценарии окружают нас в реальности и могут разворачиваться, например, в соседской семье или у ваших хороших знакомых. Многие женские форумы пестрят советами о том, что замужним дамам не стоит рассказывать своим одиноким подругам о достоинствах мужа и всячески его расхваливать перед ними. Ведь девушки могут в него влюбиться, а это приводит к опасным последствиям. Об одной из таких историй мы узнали от героини, столкнувшейся с двойным предательством: лучшая подруга пыталась разрушить семью и увести ее мужа.
„Это не то, о чем хочется рассказывать детям и внукам, но все же это часть жизни, которая сформировала мой характер. Уже прошло много лет и сейчас говорить о том, как моя лучшая подруга пыталась увести у меня мужа, не так уж и трудно.
Чтобы было понятно, каким это стало для меня потрясением, расскажу вам о дружбе с женщиной-предательницей. Я познакомилась с Надей (имя изменено — прим. Woman.ru) на вступительных экзаменах в институт. Мы жили в одной комнате в общаге и делились всем. Вместе переживали разочарования, помогали друг другу и были, наверное, ближе, чем даже родные сестры. У каждой из нас личная жизнь складывалась хорошо: то есть не было каких-то трагедий и жутких историй. Профессиональные успехи после выпуска из института тоже не заставили себя ждать: я занималась вопросами кинопроизводства, а Надя решила строить собственный бизнес в индустрии красоты. Я очень ее поддерживала: благодаря работе я познакомилась со многими публичными людьми и знаменитостями, которым рассказывала про Надин салон. Так у нее появились известные клиенты. Кроме того, когда ей нужен был кредит, я нашла людей, согласившихся выручить ее. То есть во многом ее успех — это и моя заслуга. Тем не менее, я всегда все делала бескорыстно, ведь она была мне родной душой.
Спустя год он сделал мне предложение, мы сыграли свадьбу в красивом саду в усадьбе наших друзей, куда пригласили только самых родных и близких людей. Мы все держали в тайне, чтобы наше бракосочетание не стало достоянием общественности. Праздник прошел идеально, как и наша дальнейшая семейная жизнь. Спустя год мы решили завести детей, но выяснилось, что у нас проблемы с зачатием. То есть врачи так толком и не смогли объяснить, почему я не могу забеременеть: анализы были прекрасные у нас обоих, а детей не было. Разумеется, Надя все это знала.
Муж был в очередной командировке, когда это случилось. И пока его не было Надя жила у нас. После возвращения супруга, я ему рассказала, что приключилось с подругой, но он как-то наигранно равнодушно отреагировал. Тогда я не обратила на это внимания, решив, что он загружен мыслями о работе. Надя продолжала жить у нас, я сама на этом настояла, потому что переживала за ее беременность. Спустя две недели она уехала к себе, а через несколько дней позвонила мне среди ночи и в слезах сообщила, что у нее случился выкидыш. Я забрала ее к нам и пыталась утешить. А утром мне на несколько дней пришлось улететь в другой город по работе, но я поручила мужу приглядывать за Надей, которая оставалась у нас, пока меня не было. Каждый день я созванивалась и с подругой, и мужем, и все вроде было хорошо. У меня не было никакого повода не доверять им. Если честно, даже мысль не закрадывалась о том, что между ними вообще что-то такое может быть.
Во время одного из звонков я не нажала на отбой и услышала все, что Надя обсуждала с моим супругом. Возможно, она специально это сделала, чтобы мы развелись и он достался ей, не знаю. Они ругались: подруга требовала от моего мужа, чтобы он ушел от меня и женился на ней, ведь она залетела от него, а это значит, что проблемы с зачатием у меня. А он отвечал, что она специально все это подстроила и никакой беременности не было вообще, именно поэтому она якобы и выдумала выкидыш. Он требовал от нее анализы и заключение врача, но она в этот момент сорвалась на крик. Я же слушала все это как завороженная, мне кажется, тогда я даже забыла, что мне надо было дышать. Они орали друг на друга, пока я задыхалась от открывшейся правды. Эти ощущения похожи на те, которые испытывает человек, неожиданно рухнувший в воду под лед. Вроде ты устойчиво стоял на земле, а на деле оказалось, что это хрупкий лед, под которым таится глубокая пучина.
Я выла в своем номере от боли и просто вырубилась. Меня разбудил звонок коллеги. Я опаздывала, но мне было все равно. Я лежала на полу и внезапно почувствовал жуткую тошноту. „Еще бы при таком стрессе и нервах меня не рвало?!“ — подумала я. Весь день я ни с кем не выходила на связь, была на работе и потом пошла бродить по совершенно незнакомому мне городу. Все происходило как на автопилоте, но вечером я внезапно осознала, что не хочу быть предсказуемой. У меня созрел план: я вернулась домой как ни в чем не бывало, заплатила специально обученным людям, чтобы те проследили за Надей, за мужем слежка была слишком рискованной, про него информацию могли слить, к тому же я и сама с этим прекрасно справлялась.
Я его приворожила
Через несколько дней мне удалось выяснить, что моя «замечательная подруга“ регулярно посещает какую-то бабку, которая наводит порчу и занимается прочей ересью. После этого я перерыла весь дом и нашла в наших с мужем подушках какие-то зашитые свертки и тряпочки с нашими именами, с крупинками песка, но самое пугающее, что я увидела в собственном доме, — это куриное яйцо, завернутое в кокон моих же волос. Этот „подарочек“ лежал в глубине под ванной. Я бы никогда не нашла его, если бы туда случайно не закатилось мое обручальное кольцо.
Я была ужасно напугана и решила рассказать обо всем мужу. Он молча меня выслушал, а потом признался, что у них не было романа, хоть он постоянно и получал знаки внимания от Нади. Супруг рассказал, что боялся мне сообщить о том, как моя лучшая подруга с ним флиртует и пытается его соблазнить. Он сказал, что она затащила его в постель, когда он был в командировке в Питере. Надя внезапно оказалась в том же отеле, где был он. Они после ужина встретились в гостиничном баре, где моя подруга уверяла его, что я знаю об их неожиданной встрече. Муж признался, что они изрядно напились и он не помнил, как они поднялись в номер, но когда он в ночи очнулся, увидел, что она лежит рядом голая, и все стало очевидно. „Я словно увяз в чем-то липком. Я не мог противостоять, как будто меня к ней привязали насильно. После секса с ней у меня в голове был туман“, — продолжал супруг. Услышав это, я ему рассказала, что за чертовщина творится у нас дома. Я положила перед ним свертки и яйцо в волосах. Он сначала не понял, что это, а когда я объяснила и показала, куда Надя регулярно ездит, у него случилась паническая атака. Я решила, что это сердечный приступ, и вызвала скорую, но все обошлось. Я не считаю, что мой супруг жертва, он тоже виноват в случившемся, но из двух „зол“ я выбрала меньшее.
Через две недели после случившегося, когда я немного пришла в себя и обратила внимание, что у меня задержка, я узнала, что у нас будет ребенок. Стало понятно, что моя утренняя тошнота была вызвана не стрессом, а беременностью.
После этого случая я ни одну приятельницу не подпускаю к себе и своей семье слишком близко. А муж, напуганный теми „домашними находками“, до сих пор боится даже смотреть в сторону других женщин. Наладить наши с ним отношения и вернуть доверие нам помогла семейная психотерапия, а не его страх. Я никогда не верила в ценительниц, гадалок — я верила в настоящую женскую дружбу, но моя жизнь показала мне, что всегда и все относительно. Сейчас я счастливая мама взрослых детей и не менее счастливая жена прекрасного мужчины. Если бы я тогда пошла на поводу эмоций и развелась с ним, моя жизнь сложилась бы не так удачно, как сейчас, я уверенна в этом“.