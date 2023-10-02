„Неконтролируемая жестокая энергия, которой нужен выход“. Астролог рассказала, что принесет с собой октябрь
Итак, за окном уже октябрь, месяц который ассоциируется с золотым листопадом, дождем, ветром и лужами. Для ведического астролога Ирины Варнес первая ассоциация - это Солнце в Деве в первой половине месяца.
Астрология систематизирует циклы и наделяет их значениями. Понимание ритмов, осознание себя в циклах различных планет дает больше осознанности и внутренних сил, для прохождения трудностей.
Лунный и Солнечный цикл легче всего проследить и он нам всем хорошо знаком. Мы все физически замечаем смену времен года, также изменяется и наше восприятие, наши биоритмы, наши задачи. Солнце на фоне созвездия Девы дает всем ясность и четкость восприятия, проявляется больше расчетливости. Нам всем легче следовать установленным правилам, но и в тоже время, появляется и больше бюрократизма, занудства и буквоедства.
4 октября Марс, планета, которая отвечает за наши действия, переходит в знак Весов, где уже 5-6 октября он соединяется с южным узлом Кету. Кету - это такой мостик из прошлого, который напоминает нам о наших долгах или дает подарки судьбы. Главная особенность влияния Кету - неожиданность. Нас ожидают дни с очень насыщенной энергетикой. Я бы сравнила это с извержением вулкана - неконтролируемая жестокая энергия, которой нужен выход.
В это же время транзит Венеры, отвечающей за умение общаться, достигать гармонии и баланса, будет способствовать тому, что каждый человек будет ставить себя и свои интересы на первое место. В отношениях могут возникнуть вопросы - а зачем нам вообще быть вместе, у меня столько проектов, я творческая личность, мои планы и твои совсем не соответствуют, что вообще мы делаем вместе и зачем? Когда еще несколько дней назад у нас была эмоциональная привязка к партнеру, то сейчас, она может резко оборваться. Конечно же я не говорю о всех отношениях, а именно о тех, где не все идет гладко, особенно последние 2-3 месяца.
Северный Узел Раху, отвечающий за наше движение вперед в будущее, находится в самом первом градусе знака Овна, и у нас возникает неудержимое желание двигаться вперед, импульсивность, детская непосредственность. Вижу цель, не вижу препятствий.
Первая неделя октября может привести к очень сильной возбудимости и раздражительности, в аюрведе это называется повышением Питты. Процесс, схожий с воспалением, когда внутренним жар должен найти выход, или же эта энергия начинает действовать во вред человеку. Может появиться изжога, сильная жажда, излишний аппетит, особенно следует обратить внимание всем, у кого высокое давление. Сократите соленья, острую и жареную пищу, алкоголь, принимайте успокаивающие отвары, добавляйте кокосовое масло в пищу. Сильная энергетическая нагрузка может привести к истощению энергии через несколько дней, поэтому отведите время для расслабления, для прогулок или не интенсивных тренировок.
Убывающая Луна естественным образом благоприятствует действиям направленным на завершение процессов. С 7-8 октября мы можем почувствовать эмоциональную усталость и упадок сил. Постарайтесь относится к себе бережнее, чем обычно.
Я уже говорила, что сентябрь и октябрь, наверное, самые напряженные месяцы в этом году.
Нас также ожидает Солнечное затмение 14 октября и через 2 недели Лунное, 28 октября. Затмения всегда открывают новые возможности и если мы сами не решаемся на действия, в жизни случаются не очень приятный события, чтобы мы не останавливались, а развивались и двигались вперед. Но об этом следущий раз!
Желаю всем продуктивных дней, ясности сознания и внутреннего спокойствия. До новых встреч!