„Неконтролируемая жестокая энергия, которой нужен выход“. Астролог рассказала, что принесет с собой октябрь

Астрология систематизирует циклы и наделяет их значениями. Понимание ритмов, осознание себя в циклах различных планет дает больше осознанности и внутренних сил, для прохождения трудностей.

Лунный и Солнечный цикл легче всего проследить и он нам всем хорошо знаком. Мы все физически замечаем смену времен года, также изменяется и наше восприятие, наши биоритмы, наши задачи. Солнце на фоне созвездия Девы дает всем ясность и четкость восприятия, проявляется больше расчетливости. Нам всем легче следовать установленным правилам, но и в тоже время, появляется и больше бюрократизма, занудства и буквоедства.

4 октября Марс, планета, которая отвечает за наши действия, переходит в знак Весов, где уже 5-6 октября он соединяется с южным узлом Кету. Кету - это такой мостик из прошлого, который напоминает нам о наших долгах или дает подарки судьбы. Главная особенность влияния Кету - неожиданность. Нас ожидают дни с очень насыщенной энергетикой. Я бы сравнила это с извержением вулкана - неконтролируемая жестокая энергия, которой нужен выход.

В это же время транзит Венеры, отвечающей за умение общаться, достигать гармонии и баланса, будет способствовать тому, что каждый человек будет ставить себя и свои интересы на первое место. В отношениях могут возникнуть вопросы - а зачем нам вообще быть вместе, у меня столько проектов, я творческая личность, мои планы и твои совсем не соответствуют, что вообще мы делаем вместе и зачем? Когда еще несколько дней назад у нас была эмоциональная привязка к партнеру, то сейчас, она может резко оборваться. Конечно же я не говорю о всех отношениях, а именно о тех, где не все идет гладко, особенно последние 2-3 месяца.

Северный Узел Раху, отвечающий за наше движение вперед в будущее, находится в самом первом градусе знака Овна, и у нас возникает неудержимое желание двигаться вперед, импульсивность, детская непосредственность. Вижу цель, не вижу препятствий.