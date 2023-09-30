ФОТО | Стильные гости пришли на открытие фестиваля модного кино MoeKunstiKino

Фестиваль открылся документальным фильмом „Неся время перемен“, рассказывающим о творческом процессе японского модного бренда Matohu, который представил дизайнер одежды и ювелирных изделий Танель Веэнре.

„Этот фильм напоминает нам, как важно быть чувствительным – как художнику, и как человеку, – говорит Веэнре. – Чувствительность — это красная нить, которая проходит через весь этот мир мысли и кино“.

Кроме того, на фестивале будут показаны документальные фильмы о модельерах Джанни Версаче, Вивьен Вествуд, Оливье Рустене и Жан-Поле Готье, принцессе Диане, создателе ароматов модного дома Dior Франсуа Демаши и молодом модельере Кайле Вестфале.

Смотрите, кто пришел насладиться кино о моде!

Сеансы MoeKunstiKino пройдут 3-8 октября в кинотеатрах Sõprus в Таллинне и Elektriteater в Тарту. Все фильмы демонстрируются на английском языке или с английскими субтитрами. Билеты продаются в кассах кинотеатров и на сайтах. Подробная информация на www.moekunstikino.ee.

MoeKunstiKino — кинофестиваль, на котором демонстрируются фильмы, связанные с модой и дизайном, в основном документальные, подробно раскрывающие историю индустрии моды. Главными героями являются легендарные модельеры, фотографы, иконы стиля, модели, а также модные личности, только начинающие свою карьеру. Организатор „MoeKunstiKino“ - некоммерческая организация Kunstiloоmus.