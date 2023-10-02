Как вернуться к тренировкам после летнего отдыха: пять советов

Начинайте с малого

Вы должны получать от тренировки удовольствие. Это означает, что следует начинать постепенно, а затем увеличивать дистанцию, скорость и продолжительность занятий. «Если с вашей последней тренировки прошло много времени, не бегите сразу на 10 километров. Начинайте с быстрой прогулки каждый вечер и продвигайтесь дальше“, - сказал Веэрпалу.

Поддерживайте тренировки правильным питанием

Не обязательно постоянно сидеть на диете, достаточно задуматься о своем питании и поддерживать его сбалансированным. По словам лыжников, ничего не страшного не произойдет, если порой позволять себе лишнее, но большинство времени все равно следует питаться правильно. «Когда-то я начинал следовать самым простым правилам. Например, не есть за четыре часа до сна – и с этого момента можно продолжать увеличивать число правил. Кроме того, во время занятий спортом вы чувствуете себя лучше, если не переедаете“, - пояснил Теэару.

Снаряжение должно быть подходящим

Правильное снаряжение – очень важная часть приятной и успешной тренировки. Прежде всего, следует приобрести подходящую спортивную обувь, которая будет поддерживать ноги и не слишком утомлять их. «Вы сможете почувствовать большую разницу в ногах, бегая по разной местности. Если вы живете в городе и знаете, что будете бегать в основном по городским улицам и в парках, имеет смысл сразу присмотреться к спортивной обуви, предназначенной для бега по асфальту“, - рассказал Веэрпалу.

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