Как вернуться к тренировкам после летнего отдыха: пять советов
Лето закончилось, погода стала прохладнее, и пришло время вновь начать тренировки. Создатели контента в TikTok Suusapoisid – лыжники-гонщики Андерс Веэрпалу и Симо Теэару – делятся советами и мыслями о том, как вернуться к тренировкам после летнего отдыха.
Начинайте с малого
Вы должны получать от тренировки удовольствие. Это означает, что следует начинать постепенно, а затем увеличивать дистанцию, скорость и продолжительность занятий. «Если с вашей последней тренировки прошло много времени, не бегите сразу на 10 километров. Начинайте с быстрой прогулки каждый вечер и продвигайтесь дальше“, - сказал Веэрпалу.
Поддерживайте тренировки правильным питанием
Не обязательно постоянно сидеть на диете, достаточно задуматься о своем питании и поддерживать его сбалансированным. По словам лыжников, ничего не страшного не произойдет, если порой позволять себе лишнее, но большинство времени все равно следует питаться правильно. «Когда-то я начинал следовать самым простым правилам. Например, не есть за четыре часа до сна – и с этого момента можно продолжать увеличивать число правил. Кроме того, во время занятий спортом вы чувствуете себя лучше, если не переедаете“, - пояснил Теэару.
Снаряжение должно быть подходящим
Правильное снаряжение – очень важная часть приятной и успешной тренировки. Прежде всего, следует приобрести подходящую спортивную обувь, которая будет поддерживать ноги и не слишком утомлять их. «Вы сможете почувствовать большую разницу в ногах, бегая по разной местности. Если вы живете в городе и знаете, что будете бегать в основном по городским улицам и в парках, имеет смысл сразу присмотреться к спортивной обуви, предназначенной для бега по асфальту“, - рассказал Веэрпалу.
Найдите источник мотивации
Последовательность и привычка являются ключом к достижению результатов. Существует несколько способов их создать. Один из самых простых способов мотивировать себя на занятия спортом – найти партнера для занятий. «Партнер поможет вам собраться с силами и отправиться на тренировку“, - сказал Теэару. Другой способ – инвестировать в смарт-устройство, которое измеряет и анализирует результаты тренировок. По словам Веэрпалу, его мотивирует использование умных часов, поскольку они каждый день показывают движения и активность: «Я ежедневно использую Samsung Galaxy Watch6 и отслеживаю движение, сжигание калорий, результаты тренировок, частоту пульса и так далее. Это создает позитивный азарт. Я хочу становиться лучше и каждый день выполнять заполнять круги активности“.
Отдыхайте
Отдых также является важной частью любых тренировок, и его необходимо обеспечивать. Дни отдыха следует проводить с удовольствием, и тогда следующая тренировка пройдет веселее и легче. «Даже у профессиональных спортсменов предусмотрены дни отдыха. Организм должен восстанавливаться и готовиться к новой тренировочной неделе. Кроме того, дни отдыха – для того, чем хочется заниматься больше всего, и этим временем просто нужно наслаждаться“, - добавили лыжники.