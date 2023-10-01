Чудеса за три копейки: известные таллиннки рассказали о любимой бюджетной косметике

Елена Климашевская

Учитель, блогер

„Брови — это моя боль. После «лихих“ 2000-х и модных бровей-ниток, мои так и не оправились. Поэтому я много перепробовала всяких средств для бровей: всевозможные карандаши — дорогие и бюджетные. В итоге нашла для себя NYX Lift & Snatch! Brow Tint Pen. Он идеально дорисовывает волоски там, где их не хватает. Хорошо держится в течение дня и легок в использовании! Покупаю сразу в двух оттенках — посветлее и потемнее. Так бровки выглядят еще естественнее“.

Анастасия Тылнер

Стилист

„Любимое средство — лайнер-тинт для бровей NYX Lift & Snatch! Brow Tint Pen. Не первый год пою оды этому бюджетному и замечательному средству для бровей. Позволяет, благодаря тонкому лайнеру, прорисовывать тонкие линии, которые на самом деле выглядят как волоски. Отлично подойдет тем, у кого в свое время были сильно выщипаны брови (как у меня) и местами волоски не растут совсем. Расход небольшой — хватает на 2-3 месяца“.

Валерия Зимбицкая - tallinnperfectfood

Фуд-блогер, организатор мероприятий #БАБЬЕУТРО

„Уже четыре года точно пользуюсь банановым шампунем The Body Shop. Крем для рук с коноплей от The Body Shop наношу именно на ночь жирным слоем. Спасает всегда! Убирает сухость и трещины зимой, летом увлажняет. Консилер NYX Can’t Stop Won’t Stop (light ivory) — сколько ни пробовала поменять на другие, всё равно возвращаюсь к нему. Карандаш для губ Vivienne Sabo (оттенок 02) — стойкий, легкий в применении, не растекается, не забивается в кожу. Есть ещё классное средство для бровей — immetee Eyebrow Soap. Укладывает — огонь! Идет с кисточкой в комплекте“.

Елена Аблаева

Блогер