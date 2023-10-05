3 привычки, которые сокращают вашу жизнь прямо сейчас

Бесконтрольный прием витаминов

Да, без витаминов и минералов наш организм не может нормально функционировать, однако понять, что вам не хватает тех или иных элементов можно лишь после обследования и разговора со специалистом. Назначать себе витамины потому что «подруга их пьет“ — худшее, что вы можете сделать для своего организма. Передозировка витаминами так же опасна, как и обычными лекарствами. Так, высокая доза витамина С может привести к язвам в желудке и происходит это очень быстро. Не рискуйте.

Вы пьете с утра только кофе

Без этого напитка сложно представить жизнь типичного городского жителя. Но также примерно 30% работающих людей отказываются от завтрака, ограничиваясь одним кофе. Стоит ли говорить, какой серьезный стресс испытывает ваш желудок в такой ситуации? Помимо прочего, кофе сильно обезвоживает, повышает давление и сахар в крови. Если вы не можете отказаться от кофе по утрам, обязательно готовьте завтрак и уже после него пейте кофе не больше одной чашки.



Малоподвижный образ жизни

Еще одна проблема обычного городского жителя — отсутствие спорта в жизни. Конечно, можно списать нелюбовь к фитнес-залу на нехватку времени, однако, чем меньше вы двигаетесь, тем больше вероятность, что вы заработаете неприятное хроническое заболевание. По статистике, люди, для которых спорт — часть жизни, живут на 15 лет дольше тех, кто предпочитает после работы отправиться в бар или посидеть в ресторане вместо фитнес-центра.