Где взять витамин D осенью? Нужно всего 3 продукта

Грибы

Проблем с грибами возникнуть не должно, ведь даже если вы не большой поклонник грибных блюд, простые шампиньоны всегда будут к месту. Даже обычный омлет с грибами может здорово разнообразить ваш завтрак и подбросят витаминный заряд. Самыми богатыми на витамин D грибами можно назвать лисички и сморчки, а потому ищите их на полках магазинов уже во время следующего похода в магазин.

Сельдь

Еще один суперполезный продукт для тех, кто испытывает дефицит витамина D. Специалисты рекомендуют обратить внимание на атлантическую сельдь, так как в ней концентрация необходимого вам витамина просто зашкаливает. Но будьте осторожны при покупке маринованной рыбы — избыток соли может привести к проблемам с почками, поэтому обязательно получите консультацию своего врача, если у вас есть проблемы в этой области.



Яйца

Добавив в рацион яйца, вы не только обеспечите себя необходимым количеством белка, но также поможете себе избавиться от переживаний из-за постоянного поиска источника витамина D. Несмотря на то, что специалисты говорят об опасности повышения холестерина при употреблении яиц, важно просто соблюдать правила употребления этого продукта — не больше двух штук за раз. Самые полезные яйца с точки зрения содержания витамина D — куриные, а вот перепелиные не порадуют в этом смысле, поэтому смело берем простой куриный десяток.