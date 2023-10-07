7 привычек тех, кто никогда не болеет

Но, может, стоит просто взять на вооружение привычки и несложные секреты этих счастливчиков? Womanhit раскрывает карты.

Пить много воды

Врачи повторяют это день за днем, но наладить питьевой режим не так просто, как кажется. Хотя именно от достаточного количества влаги во многом зависит работа печени, почек, нормальное функционирование иммунитета.

Нутрициологи советуют ароматизировать воду цитрусами, ягодами, мятой, чтобы пить ее было вкуснее, и обязательно ставить бутылочку или стакан рядом, чтобы вы ни делали. Можно пользоваться специальными приложениями, напоминающими, что пора попить.

Высыпаться

Наш организм живет по циркадному ритму: в определенное время суток выделяются гормоны, отвечающие за голод, сон, активность. Если график отдыха нарушается, может произойти гормональный сбой, а вместе с ним истощение и снижение иммунитета. Особенно важно высыпаться в холодное время года, когда мы испытываем недостаток солнечного света и постоянную апатию. Здоровый сон помогает организму восстановиться и эффективнее бороться с инфекциями.

Ежедневное яблоко

„Два яблока в день прогонят докторов прочь!“ — популярная европейская пословица. По статистике, любители этого фрукта болеют значительно реже, благодаря регулярному употреблению большого количества железа. Именно оно помогает поддерживать уровень гемоглобина, а значит, оставаться бодрым и активным в течение всей осени и зимы.

Проветривать

Вопреки стереотипам, даже если вы приболели, нельзя держат окна в квартире закрытыми: так вы лишь увеличиваете вирусную нагрузку в помещении. Кислород и солнечный свет губительны для многих бактерий, поэтому проветривать стоит хотя бы раз в час и дома, и в офисе. Если за окном минусовая температура, на время проветривания выйдите в соседний кабинет или комнату.

Есть зелень и овощи