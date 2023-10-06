3 вида женского оргазма, о которых не подозревают мужчины

Коргазм

Этот эффект знаком большим поклонницам фитнеса. Речь идет об оргазме, который женщина может неосознанно получить во время активных занятий спортом. Само название — «коргазм“ — является слиянием двух слов: «кор“ — комплекс мышц таза, бедер спины, и «оргазм“. При выполнении упражнений, в которых задействованы эти мышцы, женщина может пережить приятные минуты. Что интересно, данному феномену было посвящено целое исследование, ученых особенно интересовало, какие виды физической активности способны чуть ли не полностью заменить мужчину в некоторых моментах. Выяснилось, что больше всего «инцидентов“ происходило при занятиях на подъем ног на «стуле капитана“. По статистике, примерно половина фитнес-оргазмов приходится на это упражнение. В топ также вошли велотренажер и некоторые асаны в йоге.

Точка А

Да-да, в женском теле есть еще одна оргазмическая точка. Ладно мужчины, но даже женщины, во всяком случае, опрошенные нами, никогда не слышали о подобном. Но мы готовы поделиться полезной информацией, чтобы вы рассказали об этом своему партнеру, который, скорее всего, все еще находится в процессе поиска G-точки. Ее «коллега“ А располагается неподалеку — на передней стенке влагалища, почти у самой матки. Чтобы мужчина до нее добрался, придется подготовиться, так как искать придется «далеко“. Если вы боретесь с воспалениями органов малого таза, все же стоит повременить с пробуждением данной точки, так как можно сделать себе только хуже, ведь, как мы уже говорили, точка А находится почти у самой матки. Для всех остальных подобный эксперимент со стимуляцией будет увлекательным разнообразием в постели. Пользуйтесь, но аккуратно.

Ментальный оргазм

Или как его любят называть продвинутые в сексуальном плане люди — брейнгазм. Прелесть этого вида экстаза в том, что не нужна никакая физическая стимуляция, достаточно прокачать свою эмоциональность, но и тут большинству женщин не нужно прилагать особых усилий — с эмоциональностью у прекрасного пола все в порядке. Описать суть ментального оргазма очень непросто, чаще всего он случается на фоне ярких переживаний, к примеру, после встречи с человеком противоположного пола, с которым вы давно хотели пересечься, или же после того, как в жизни произошло невероятно радостное событие лично для вас. А иногда брейнгазм предшествует физиологическому — женщина может разрыдаться или рассмеяться в постели. Мужчины, не бойтесь и не уходите в закат, с женщинами такое случается и вы можете расценивать такую реакцию как комплимент своим сексуальным умениям.