Рюмочка на ночь. Кардиолог рассказал, какие дозы алкоголя влияют на сердце

В медицине существует большой арсенал исследований — инструментальных и лабораторных, различные способы лечения сердечно-сосудистых заболеваний, но важнее всего сделать так, чтобы как можно дольше быть в зоне «низкого сердечно-сосудистого риска“. Это зависит в первую очередь от осознанного решения человека оставаться здоровым как можно дольше и действий, которые последуют за этим решением.

В сохранении здоровья сердца главную роль играет профилактика! Важно знать о факторах риска и вовремя их корректировать. Если у Вас имеется семейный анамнез по сердечно-сосудистым заболеваниям (у кого-то из родителей были инфаркты, инсульты или рано возникшая гипертоническая болезнь), то необходимо обратиться к терапевту или кардиологу для оценки и коррекции факторов риска болезней сердца и сосудов, не дожидаясь появления жалоб.

Вот несколько советов, как сохранить сердце здоровым:

1. Контролируйте уровень артериального давления. Если при домашнем измерении давление выше 135/85 мм рт. ст., то это не норма. Необходимо обратиться к специалисту!

2. Сдайте анализ крови на липидный спектр (холестерины) и глюкозу (сахар крови). Повышенный уровень холестерина и сахара может очень долго не иметь никаких клинических проявлений — человек ничего не ощущает, но в то же время это оказывает негативное воздействие на организм, прежде всего сердечно-сосудистую систему.

3. Станьте приверженцем здорового образа жизни. Наибольшее значение в плане здоровья сердца имеет отказ от курения, в том числе от бездымных табачных систем. Риск возникновения сердечно-сосудистого заболевания у курильщиков моложе 50 лет в 5 раз выше, чем у некурящих.