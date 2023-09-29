Рюмочка на ночь. Кардиолог рассказал, какие дозы алкоголя влияют на сердце(3)
Бытует мнение, что рюмочка алкоголя является отличной профилактикой сердечных болезней. Однако это не так — безопасных доз алкоголя не существует. В международный день сердца о том, как сохранить сердце здоровым, aif.ru рассказал кардиолог Евгений Шляхто.
В медицине существует большой арсенал исследований — инструментальных и лабораторных, различные способы лечения сердечно-сосудистых заболеваний, но важнее всего сделать так, чтобы как можно дольше быть в зоне «низкого сердечно-сосудистого риска“. Это зависит в первую очередь от осознанного решения человека оставаться здоровым как можно дольше и действий, которые последуют за этим решением.
В сохранении здоровья сердца главную роль играет профилактика! Важно знать о факторах риска и вовремя их корректировать. Если у Вас имеется семейный анамнез по сердечно-сосудистым заболеваниям (у кого-то из родителей были инфаркты, инсульты или рано возникшая гипертоническая болезнь), то необходимо обратиться к терапевту или кардиологу для оценки и коррекции факторов риска болезней сердца и сосудов, не дожидаясь появления жалоб.
Вот несколько советов, как сохранить сердце здоровым:
1. Контролируйте уровень артериального давления. Если при домашнем измерении давление выше 135/85 мм рт. ст., то это не норма. Необходимо обратиться к специалисту!
2. Сдайте анализ крови на липидный спектр (холестерины) и глюкозу (сахар крови). Повышенный уровень холестерина и сахара может очень долго не иметь никаких клинических проявлений — человек ничего не ощущает, но в то же время это оказывает негативное воздействие на организм, прежде всего сердечно-сосудистую систему.
3. Станьте приверженцем здорового образа жизни. Наибольшее значение в плане здоровья сердца имеет отказ от курения, в том числе от бездымных табачных систем. Риск возникновения сердечно-сосудистого заболевания у курильщиков моложе 50 лет в 5 раз выше, чем у некурящих.
4. Включите в ежедневный рацион питания разнообразные овощи (от 200 г и более в день), орехи (около 30 г в день) и бобовые. Рыбу надо есть как минимум 1−2 раза в неделю. Сократите потребление переработанного мяса (колбасы, сосиски и), уменьшите потребление сахара и полностью исключите сахаросодержащие напитки (соки, лимонады). В плане физической активности необходимы аэробные нагрузки умеренной интенсивности не менее 150−300 мин. в неделю или высокой интенсивности — не менее 75−150 мин. в неделю.
5. Бытует мнение, что спиртное может профилактировать сердечно-сосудистые заболевания. Однако это не так — безопасных доз алкоголя не существует.
6. Контролируйте свой вес: избыточная масса тела и ожирение являются значимыми факторами риска для болезней сердца. Необходимо, чтобы индекс массы тела (ИМТ) сохранялся в норме — в диапазоне 20−25 кг/м². ИМТ рассчитывается по формуле: вес в килограммах разделить на квадрат роста в метрах.
7. В современном мире человек подвергается различным стрессовым факторам, зачастую живет в состоянии хронического нервного напряжения. Стресс — также фактор риска для сердца. Научитесь справляться с ним. Тут могут помочь регулярные прогулки на свежем воздухе, особенно на природе, массаж, снижение употребления кофеинсодержащих напитков (и кофе, и чая), при необходимости стоит обращаться к помощи психотерапевтов. Основа для работы со стрессом — достаточный сон (7−8 часов), соблюдение режима дня, баланс труда и отдыха.