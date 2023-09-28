Роза Сябитова: не изменяют только импотенты

— Я бы выделила семь пунктов. Первый — если вы до сих пор не знаете его близкое окружение. Второй — если он всегда проверяет, не забыли ли вы что-то из своих вещей в его квартире. Третий — если он постоянно занят, ваши встречи очень редкие или носят стихийный характер. Четвертый — если вы чувствуете, что он скрывает от вас большую часть своей жизни. Пятый — если вас связывают исключительно секс и общение. Шестой — если ему не нравится, когда вы делаете акцент на том, что он ваш мужчина. Седьмой — если его выводят из себя разговоры о совместном будущем, а сам он от них уклоняется. В таком случае вам нужно поговорить с ним серьезно, обсудить ваши отношения. Результатом разговора будет либо переход на уровень «пара“, либо конец истории. Три месяца — это выявлено опытным путем — являются критическим сроком этапа «знакомство“ и определяют дальнейшую судьбу ваших отношений.