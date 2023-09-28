Нужно знать всем! 5 ошибок этикета, которые вы совершаете в ресторане
Все об этикете в ресторане редакции „Леди“ рассказала Адриана Стецюк, консультант в сфере делового стиля, этикета и протокола. Читайте, чего делать точно не стоит, и почему.
Долго и увлеченно разговаривать по телефону
Разговаривать по телефону или выяснять деловые вопросы в компании своего собеседника – не лучшее, что можно придумать в ресторане. Подобное поведение плохо всем: так вы будете мешать другим гостям заведения, а собеседнику можете дать понять, что его общество не так интересно.
Если ожидаете важного звонка, предупредите собеседника заранее и извинитесь. Отвечайте позвонившему коротко и по сути.
Использовать зубочистки за столом
Если не увидели на столах зубочисток, не удивляйтесь. Персонал не забыл о вас. Просто использование зубочистки за столом не принято. Даже если вы будете прикрывать рот рукой. Более того, это привлечет к вам еще больше внимания.
Откусывать хлеб
Стоит запомнить, что — по этикету — хлеб и булочки ломаются руками. Причем небольшими кусочками, которые вы сможете целиком сразу положить в рот и прожевать.
При этом канапе едят целиком сразу, так как они маленькие, а вот с брускеттой есть нюансы — все зависит от заведения, в котором вы находитесь. В ресторанах ее принято есть с помощью приборов, но в итальянском кафе, особенно в черте страны, можно взять в руку и откусывать маленькими кусочками. Там брускетта считается национальным блюдом, и у итальянцев на ее счет свои правила.
Тянуться через стол за чем-либо
Если предмет, который вам понадобился стоит далеко, ни в коем случае не тянитесь к ней через весь стол. Правильно попросить передать нужную вещь или блюдо у собеседника. Если стол очень большой, можно попросить об этом официанта.
Строить «мосты“ из столовых приборов
Во время паузы между блюдами старайтесь класть приборы на бортики тарелки, а не привычным способом ручками на стол, образуя своеобразные мостики. Считается, что соус или суп с приборов могут стечь по рукояткам на скатерть и испачкать ее.
Поднимать приборы с пола самостоятельно
Если вы что-то уронили на пол, не стоит лезть под стол, рискуя удариться головой, а также ставить в неловкое положение человека, сидящего рядом с вами. Посмотрите по сторонам — скорее всего, услышав звук, официант уже направляется к вам, чтобы заменить приборы или помочь вам достать упавший предмет. Если нет, аккуратно об этом попросите.
Прихорашиваться в компании окружающих
Если вы почувствовали непреодолимое желание привести макияж или волосы в порядок, воспользуйтесь уборной. Во-первых, там прихорошиться гораздо удобнее. Во-вторых, так вы точно никого не смутите.