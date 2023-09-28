Нужно знать всем! 5 ошибок этикета, которые вы совершаете в ресторане

Долго и увлеченно разговаривать по телефону

Разговаривать по телефону или выяснять деловые вопросы в компании своего собеседника – не лучшее, что можно придумать в ресторане. Подобное поведение плохо всем: так вы будете мешать другим гостям заведения, а собеседнику можете дать понять, что его общество не так интересно.

Если ожидаете важного звонка, предупредите собеседника заранее и извинитесь. Отвечайте позвонившему коротко и по сути.

Использовать зубочистки за столом

Если не увидели на столах зубочисток, не удивляйтесь. Персонал не забыл о вас. Просто использование зубочистки за столом не принято. Даже если вы будете прикрывать рот рукой. Более того, это привлечет к вам еще больше внимания.

Откусывать хлеб

Стоит запомнить, что — по этикету — хлеб и булочки ломаются руками. Причем небольшими кусочками, которые вы сможете целиком сразу положить в рот и прожевать.

При этом канапе едят целиком сразу, так как они маленькие, а вот с брускеттой есть нюансы — все зависит от заведения, в котором вы находитесь. В ресторанах ее принято есть с помощью приборов, но в итальянском кафе, особенно в черте страны, можно взять в руку и откусывать маленькими кусочками. Там брускетта считается национальным блюдом, и у итальянцев на ее счет свои правила.

Тянуться через стол за чем-либо

Если предмет, который вам понадобился стоит далеко, ни в коем случае не тянитесь к ней через весь стол. Правильно попросить передать нужную вещь или блюдо у собеседника. Если стол очень большой, можно попросить об этом официанта.

Строить «мосты“ из столовых приборов

Во время паузы между блюдами старайтесь класть приборы на бортики тарелки, а не привычным способом ручками на стол, образуя своеобразные мостики. Считается, что соус или суп с приборов могут стечь по рукояткам на скатерть и испачкать ее.

Поднимать приборы с пола самостоятельно