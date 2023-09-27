Не каждая способна их усмирить! Самые опасные мужчины в постели по знаку зодиака

Лев

Огненный знак, который не может существовать без восхищения, особенно в интимной жизни. Трудно найти другого такого мужчину, чья любовь к себе переходит все мыслимые и немыслимые границы. Если женщина готова смотреть ему в рот, рыдать от счастья, когда он раздевается, и рассказывать о его сексуальных подвигах подругам, Лев будет обожать эту женщину. И, пожалуй, разрешит ей остаться в своей постели, пока градус ее обожания высок. Опасность в близости с таким мужчиной заключается в том, что многие предложенные им эксперименты могут быть просто опасны для партнерши. Всегда включайте голову и не позволяйте ему полностью доминировать.

Скорпион

Страстные Скорпионы могут заткнуть за пояс почти любой другой знак, но даже у этих героев-любовников есть минусы. В том числе — опасные. Мужчины-Скорпионы любят практиковать секс в самых разных техниках и позах, причем они будут продавливать партнершу на то, чтобы все было только по их запросу и никак иначе. А харизматичность этих мужчин творит настоящие чудеса — женщины соглашаются на вещи, о которых раньше и задумываться стеснялись. А вы когда-нибудь попадались на крючок любвеобильного «скорпиошки“?

Овен

Безудержный, горячий и непредсказуемый — все это о мужчинах-Овнах. Основная проблема Овнов в том, что эти люди редко думают о партнере и его комфорте. Агрессия, свойственная этому знаку, может сбить с ног даже опытных женщин. Кто-то может возразить, что в таком напоре нет ничего плохого, если речь идет об интиме. Однако Овны часто не видят границ — сопротивление второй половинки они расценивают как игру, поэтому так важно установить правила в сексуальной игре с этими «дикарями“. И ни в коем случае не делайте им замечания, оказавшись наедине — Овен в гневе еще страшнее, чем в состоянии крайнего возбуждения.