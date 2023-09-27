Почему на самом деле мужчины признаются в любви, но не женятся

Когда пора идти в ЗАГС

Разумеется, нет абсолютного правильного мнения по этому вопросу. Многое зависит от людей, которые вступили в отношения, их возраста, взглядов на жизнь и планов на будущее. Например, молодые девушки и юноши больше подвержены действию гормонов. Часто союзы выстраиваются не на основе общих взглядов, а на физической привлекательности и возможности приятно проводить время вместе. Брак – дело ответственное, к нему нужно подходить с умом. Созданные во время первой молодости союзы обычно заканчиваются разводом. Впрочем, бывает по-разному. В целом, количество крушений семей в нашей стране, да и во многих государствах весьма велико.

Однако, если оба партнера уже зрелые взрослые люди, которые понимают, что хотят от этой жизни, официальное оформление отношений должно наступить в адекватные сроки. Разумеется, каждый сам решает, как ему жить: если обоих устраивает гражданский брак, это вполне нормально. Проблемы начинаются в тот момент, когда девушка с нетерпением ждет предложение, а мужчина не спешит сделать ее законной супругой.

В то же время бежать в ЗАГС спустя пару месяцев отношений – не самый рациональный подход к вопросу. Обычно психологи отмеряют срок в районе полугода-года. Особенно, если пара живет под одной крышей. За это время точно можно понять, удобно ли вам вместе вести быт и есть ли желание всю оставшуюся жизнь прожить рука об руку.

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Этот вопрос тревожит многих девушек. Бывает, что представительницы прекрасного пола живут с любимым мужчиной два-три, пять, а то и больше лет, однако белое платье и марш Мендельсона остается лишь в мечтах. Горькую правду для женщин открыл известный психолог Александр Шахов.